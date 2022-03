Marfi razgovarao s Dodikom

SARAJEVO - Ambasador SAD u BiH Majkl Marfi razgovarao je danas sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, a detalji sastanka objavljeni su na zvaničnom Twitter nalogu Ambasade SAD u BiH.

Navode da se Marfi s Dodikom sastao kako bi istakao čvrstu podršku SAD suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH i mjestu BiH u evroatlantskoj zajednici naroda.

Marfi je naglasio važnost funkcionalnih, efikasnih institucija na državnom nivou u kojima lideri učestvuju u dobroj vjeri, kao i podršku SAD funkcionalnim, efikasnim i odgovornim subjektima koji se fokusiraju na pružanje građanima demokratske i prosperitetne budućnosti.

Ambassador Murphy met with BiH Presidency Member Dodik to underscore firm U.S. support for BiH’s sovereignty and territorial integrity and for BiH’s place in the Euro-Atlantic community of nations.