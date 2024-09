Marfi žestoko kritikovao Heleza

SARAJEVO – SAD su razočarane komentarima Zukana Heleza, ministra odbrane BiH, koje je dao u intervjuu Federalnoj televiziji u vezi s blogom koji je Majkl Marfi, ambasador SAD u BiH, napisao o stanju Oružanih snaga BiH i reforme odbrane.

"Ministar Helez odlučio je da odgovori na ambasadorov blog tako što je, između ostalog, napao članove osoblja Štaba NATO saveza u Sarajevu optuživši ih da su doveli u zabludu ambasadora i SAD. To je pogrešno. Ambasador je napisao blog i tačka. Nije problem Štab NATO saveza u Sarajevu; oni su bili i jesu dio rješenja. Grubi pokušaj ministra Heleza da na njih prebaci krivicu za vlastite neuspjehe u vođenju Ministarstva grozna je izdaja prijateljstva NATO sa BiH", napisano je u neuobičajeno oštro formulisanoj izjavi iz Ambasade SAD.

Naime, Helez je kritiku koju je ambasador Marfi iznio na račun problema u sektoru odbrane prebacio na čovjeka iz NATO štaba u Sarajevu, tvrdeći da se radi o osobi koja je "za vrijeme rata i agresije na BiH" bio u Istočnom Sarajevu, insinuirajući da je ta osoba, za koju tvrdi da se zove Dario, obmanula ambasadora SAD-a o stvarnom stanju, što je onda dovelo do kritike upućene Helezu.

"Mislim da je to zlonamjeran izvještaj, tendenciozan i to odgovorno tvrdim. Jer svi oni znaju do koga je", izjavio je Helez za FTV.

Ambasada SAD u najnovijem komentaru tvrdi da se o reformama Oružanih snaga BiH i rada na članstvu u NATO-u više govori nego što se provodi u praksi.

"Problem za BiH nije status programa reformi za 2023. ili 2024. godinu ili naziv komisije odgovorne za izradu istog. Problem je neprovođenje reformi. BiH je odobrila više od jednog programa reformi, ali skoro da nije postignut nikakav napredak u njihovoj provedbi. Kao što je navedeno u ambasadorovom blogu, postoje mnoge neuspjele odbrambene reforme, poput onih navedenih u Pregledu odbrane iz 2016, čija provedba ne zavisi od odobrenja godišnjeg programa reformi. Te reforme su neuspješne jer ljudi koji su na čelu Ministarstva nisu zasukali rukave i prionuli na težak posao povezan s provedbom. Ambasador je u svom blogu istakao nekoliko njih, uključujući reforme povezane s procesom nabavke, upravljanjem ljudskim resursima i prodajom viškova municije i naoružanja, kao i uništavanjem nesigurne municije i naoružanja. Ima ih još mnogo više", navodi se u odgovoru Ambasade SAD.

