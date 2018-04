Marinko Čavara za "Nezavisne": Zveckaju oružjem da učvrste pozicije

SARAJEVO - Mogu raspustiti Parlament kada hoću, ali nisam, jer mislim da bi to izazvalo dalekosežne posljedice za sve u Federaciji, kaže Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH i dopredsjednik HDZ BiH, u intervjuu za "Nezavisne".

"Parlament ne radi ništa i valjda računaju da ih zbog toga niko ne može ni kritizirati", ističe Čavara.

NN: Ko je najodgovorniji za blokadu Federacije BiH?

ČAVARA: Teško je bilo reći, ali situacija se iskristalizirala, tu je SDA, koja se ponašala različito po pitanju odnosa parlamentarne većine. Ne možete biti pozicija, a kad vam treba surađivati s opozicijom. S druge strane, imamo vršitelje dužnosti koji su postavljeni za direktore Federalne uprave za inspekcijske poslove, Porezne uprave, Agencije za državnu službu, Razvojne banke. Mandat im je istekao nakon tri mjeseca, a oni su tu, traju dvije godine, a nema spremnosti SDA da se to promijeni. I da ne govorim da u zadnjih pet-šest godina ne postoji spremnost s njihove strane da se riješi pitanje statusa Javnog televizijskog sustava u FBiH, koji je potpuno van zakona u zadnjih 12 godina, zadnjih pet godina nema upravnog odbora, zadnje četiri godine istekao je mandat direktoru, ne postoji nikakva spremnost. Isto je i s imenovanjem nezavisnog odbora koji vrši imenovanje direktora FUP-a, što jasno pokazuje da nema spremnosti. Jasno je ko kontroliše sustav. Sad pokušavaju izmišljati nove neprijatelje kako bi sve ovo prikrili.

NN: Posljednji put kad smo razgovarali pominjali ste mogućnost raspuštanja Parlamenta, od tada se stanje u FBiH nije promijenilo. Kako sad razmišljate?

ČAVARA: Mogu raspustiti Parlament kada hoću, ali nisam, jer mislim da bi to izazvalo dalekosežne posljedice za sve u Federaciji. Ništa se nije promijenilo, jer proračun je usvojen poslije Nove godine. Parlament ne radi ništa i valjda računaju da ih zbog toga niko ne može ni kritizirati. Blokiraju se zvanične institucije da bi paralelne mogle funkcionirati, a to je sve protiv BiH i njenih stanovnika. Neki svoje pozicije učvršćuju i zveckanjem oružjem i najavama rata, što je za mene morbidno, pogotovo što se to radi na grobovima mrtvih i mjestima stradanja. Strašno je da neko na prostoru BiH može govoriti o ratu, a svjesni su užasa koji smo svi prošli.

NN: Šta će se desiti s izmjenama Izbornog zakona BiH? Kako će BiH dalje, kako implementirati izbore ako ne bude izmjena Izbornog zakona?

ČAVARA: Presuda Ustavnog suda BiH napokon je samo otkrila na koji način je u prošlosti zlouporabljen Izborni zakon i kako se lažno predstavljalo. S druge strane, Ustavni sud BiH kaže da se mora osigurati mehanizam da svako zauzme poziciju koja mu pripada. I sada vidite koliko spinova, problema od strane bošnjačke političke scene u Sarajevu da se to spriječi. Zašto? Je li to proizlazi iz dobre namjere da živimo dobro i mirno ili iz neke druge namjere? Ako neko ima pobudu i javno kaže da drugima želi birati predstavnike ili druge pomnožiti s nulom, to ne vodi ka suživotu. Problem je i što mediji učestvuju u širenju mržnje. Ono što je jasno, mi tražimo da se samo na mjestima gdje je predviđeno osigura mehanizam koji će omogućiti legitimnost, a to je Dom naroda FBiH, Dom naroda BiH i tročlano Predsjedništvo. Vidite šta se dešava u Izbornom povjerenstvu, želi se razriješiti Povjerenstvo i da postave ljude koji će raditi po nalogu bošnjačkih stranaka.

NN: Mislite li da bi uključivanje međunarodne zajednice u pregovore moglo riješiti problem izmjena Izbornog zakona BiH?

ČAVARA: Mislim da mjesec-dva nije dovoljno da bi se postigao dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH, iako se uključila međunarodna zajednica. Kad počne utakmica nema mijenjanja pravila. Kad se raspišu izbori, oni se raspišu po aktualnom izbornom zakonu. Sve ovo može isprovocirati veliki problem, jer ukoliko dođe do implementacije izbora i dođemo do nemogućnosti provedbe, možemo doći u ustavnu krizu, iz koje ćemo teško izaći, a čini se da to nekima odgovara.

NN: S obzirom na to da će izbori ubrzo biti raspisani, da li je HDZ BiH razgovarao o pozicijama odnosno ko će se za šta kandidovati?

ČAVARA: U ovoj fazi nikada pred izbore nismo razgovarali o kandidatima. U zadnji 13 godina sam potpredsjednik HDZ BiH. Rokovi su obično do 15.7. za predaju liste kandidata u Središnje izborno povjerenstvo, tako da mi nećemo raditi prije nego što propiše Povjerenstvo. Ovo vrijeme koristimo za zbijanje redova unutar same HDZ BiH i odnose unutar stranaka i mogućih koalicija. Poznato je javnosti da smo mi unutar HNS-a razgovarali da zajedno nastupe sve stranke HNS-a, upravo zbog neprovođenja odluke Ustavnog suda BiH i neusvajanja izmjena Izbornog zakona neophodno je da na mnogim razinama nastupimo zajedno. Zbog toga se još do kraja nije iskristaliziralo. Ono što je poznato, izuzev HDZ 1990, sve druge stranke su izrazile spremnost da na većini razina idemo zajedno na izbore, a da će se u pojedinim sredinama omogućiti natjecanje, gdje nije upitan izbor hrvatskog predstavnika. Liste će biti poznate krajem šestog mjeseca.

NN: Aktuelan problem u Federaciji BiH su demobilisani borci/branitelji, sve češće su na ulicama, prisutne su blokade, sukobi s policijom, traže jedinstveni registar, poseban zakon o boračkim udruženjima. Kako to riješiti, postoji li način?

ČAVARA: Od rata su prošle 23 godine i u tom periodu nastoji se riješiti pitanje branitelja na razne načine. Imali smo nekoliko uredbi koje smo pretvorili u zakone. Stalno ponavljam da imamo jedan problem da je kompletna braniteljska populacija nezadovoljna. Danas imamo situaciju da imamo zaboravljene branitelje, koji 23 godine od završetka rata traže svoja prava i sad ne može niko reći imaju ili nemaju pravo. Prema tome, treba da tražimo jedan kompromis. Važno je da zaustavimo bilo kakve blokade cesta, što čini problem gospodarstvu, a s druge strane dobijamo tolike zahtjeve da bi nam trebao jedan čitav proračun FBiH da ispunimo sve one zahtjeve koji su pred nas postavljeni.

NN: Da li mislite da neko manipuliše demobilisanim borcima/braniteljima?

ČAVARA: Uvijek kad imamo nezadovoljstvo lako je manipulirati. Činjenica je da se u njihove prosvjede uvijek umiješa neko ko bi želio nešto drugo, a ne da se bori za ostvarivanje njihovih prava. Uvijek postoji mogućnost takve vrste manipulacije, da jedan dio ljudi bude izmanipuliran zbog svog teškog stanja. I svako mu je kriv što je u takvoj poziciji. Za to sam da se sve rješava razgovorom, u parlamentu. Međutim, jako je diskutabilno da se osigura naknada za sve branitelje - dodatak i za one koji rade i za one koji ne rade. Objavljivanje registra nije bilo problem vlasti, nego je problem zaštite osobnih podataka. Tako dolazimo u ciklični krug, u kojem imamo rješivih i nerješivih problema, a onda imamo ultimatum kojim se traži da se ispune svi zahtjevi.