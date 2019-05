Marko Kubatlija predsjednik OO DNS-a Pale

PALE - Na izbornoj skupštini Opštinskog odbora Demokratskog narodnog saveza (DNS) Pale izabran je Marko Kubatlija za predsjednika ovog odbora, kao i 37 članova.

Kubatlija je rekao da će se u stranci u narednom periodu baviti izradom platforme za sljedeće izbore i izrazio uvjerenje da će pobijediti spoj mladosti i iskustva.

On je najavio da će u narednom periodu posjetiti sve mjesne odbore, te da će početkom naredne godine DNS Pale biti spreman za koalicione dogovore sa svim strankama koje budu htjele da prate njihov program.

Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je novinarima da su mladost i energija koju je večeras vidio na Palama garancija da DNS opstaje i traje i u ovoj opštini, i u cijeloj Republici Srpskoj.

Pavić je naglasio da sve ankete pokazuju da DNS trenutno ima veće povjerenje građana u odnosu na protekle izbore kada je stranka ostvarila najbolje rezultate od osnivanja.

On je rekao da je cilj DNS-a da na narednim lokalnim izborima na području Sarajevsko-romanijske regije dobije više glasova nego na proteklim opštim izborima.

"Siguran sam da su ovi mladi ljudi sposobni da to ostvare. Raduje me da u Sarajevsko-romanijskoj regiji ljudi prepoznaju program DNS-a i sve više nam ukazuju povjerenje. To nam garantuje budućnost", istakao je Pavić.

Izbornoj skupštini DNS-a prisustvovali su i poslanici DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ministri ove stranke u Vladi Srpske i istaknuti članovi DNS-a.