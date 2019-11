Pavić uručio Prošiću člansku knjižicu DNS-a

BANJALUKA - Predsjednik DNS-a Marko Pavić uručio je danas u Banjaluci člansku knjižicu načelniku opštine Bosanski Petrovac Dejanu Prošiću koji je pristupio DNS-u.

Pavić je na konferenciji za novinare rekao da mu je posebno drago što je Prošić pristupio DNS-u, ističući da je to politička opcija posredstvom koje može realizovati projekte i planove koje je kreirao kao načelnik opštine Bosanski Petrovac.

"Zadovoljstvo mi je što je Prošić uvidio da se posredstvom DNS-a može razvijati opština Bosanski Petrovac, da Srbi povratnici u Federaciju BiH /FBiH/ mogu bolje i dostojanstvenije živjeti i da zajedno sa nama može učiniti da bude bolje svim ljudima dobre volje", istakao je Pavić.

Prema njegovim riječima, DNS naročito podržava aktivnosti koje je Prošić preduzimao da bi spriječio da migranti budu smješteni na području opštine Bosanski Petrovac.

"On se divovski borio da migranti ne budu smješteni na području opštine Bosanski Petrovac jer bi time bili ugroženi ne samo srpski povratnici, nego i svi ostali. Natovariti breme migranata u vrijeme kada je malo stanovnika u toj opštini i kada teško žive za tu opštinu bi bilo zaista vrlo teško. NJegova borba da to spriječi i da omogući ljudima miran život je bila izuzetna i dao je veliki doprinos da se to ne desi u Bosanskom Petrovcu", kaže Pavić.

On ističe da je pristupanje Prošića važno u vrijeme kada je DNS bio pod velikim pritiskom onih koji su nastojali da ga rasture.

"Mi svaki dan pokazujemo da smo jači i da ljudi cijene politiku DNS-a i podršku 100.000 birača na prošlim izborima. Naš odgovor nevjernim tomama je da nama ljudi dolaze, a to su ljudi koji su formirani i znaju promisliti šta je budućnost BiH, lokalnih zajednica, povratnika i svih drugih", rekao je Pavić.

Prošić je izjavio da je DNS stranka demokratskog centra što je i njegovo lično opredjeljenje, te da postoji mnogo razloga zbog kojih je ubijeđen da će imati dobru i plodonosnu saradnju.

"Kao nezavisni kandidat sam na prijevremenim izborima izabran za načelnika opštine Bosanski Petrovac. Poslije toga smo pokrenuli niz aktivnosti s ciljem jačanja razvoja naše lokalne zajednice. Došli smo do stepena kada su nam potrebni podrška i partneri. U DNS-u vidimo saveznika sa kojim možemo nastaviti jačanje lokalne zajednice i podržati stanovništvo koje teško živi na teritoriji FBiH", istakao je Prošić.

On smatra da srpske povratnike u FBiH treba bolje organizovati i navodi da Pavić i DNS za to imaju razumijevanje, jasne ciljeve i pravce djelovanja.

"Imamo konkretne projekte koje smo dogovorili i koje ćemo realizovati. I do sada smo imali korektnu saradnju sa DNS-om i vidimo da su to principijelni ljudi koji garantuju bolju budućnost", rekao je Prošić.