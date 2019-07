Marko Pavić za "Nezavisne": Odnos premijera prema Prijedoru maćehinski

DNS nije zadovoljan odnosom koji prema njemu pokazuje Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, rekao je Marko Pavić, predsjednik te stranke. U kontekstu izgradnje autoputa prema Prijedoru, Pavić je rekao da je bio neprijatno iznenađen kada je Višković tražio da se trasa izmjesti. "Ima još slučajeva gdje smo iznenađeni ponašanjem premijera. Zaista ne možemo biti zadovoljni takvim odnosom. U neku ruku mogli bismo reći da je odnos premijera prema Prijedoru maćehinski", rekao je Pavić u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Koliko ste zadovoljni odnosima u koaliciji i radom Vlade RS?

PAVIĆ: Ovo je, kao i prethodne, koaliciona vlada i iako nije puno vremena prošlo od izbora, ona će se morati jače suočiti s problemom pada industrijske proizvodnje, pada izvoza i ostalih ekonomskih pokazatelja, pogotovo s usporenim rastom BDP-a. DNS pokreće upravo ta pitanja jer smo ih stavili u fokus svog djelovanja. Što se tiče ostalih oblasti, mislim da Vlada može dobiti prolaznu ocjenu.

NN: Ovog puta je bilo više turbulencija s vašim koalicionim partnerima nego ranije. Kako komentarišete koalicione odnose?

PAVIĆ: Jeste, ove godine je bilo određenih turbulencija. Ni krivi ni dužni došli smo u poziciju da se branimo da mi nismo podržavali koalicione odnose. Ko se imalo razumije u analitiku i statistiku, može lako vidjeti kako se ponašao DNS. Međutim, nečiji cilj je bio - a ja zaista ne mogu reći čiji - da se snaga DNS-a umanji jer je na izborima postao značajan faktor. Takav odnos koalicionog partnera, smjena naših kadrova na funkcijama bez konsultacija s nama, doveo je do toga da su nam odnosi bili poljuljani i da nisu bili kao nekada, iskreni koalicioni odnosi. Međutim, dosta toga je sanirano. Ali, ostale su rane koje bole. Očekujete možda takve stvari od neprijatelja, ali kad to dolazi od prijatelja, onda boli. Ali, krenuli smo nekim dobrim putem da se to prevaziđe.

NN: Ima li još "mangupa" u DNS-u?

PAVIĆ: "Mangupa" nikad nije ni bilo u DNS-u, niti sada postoje. Očigledno je da je neko dao pogrešne informacije. To se vidjelo u predizbornoj kampanji, a to se vidjelo i nakon izbora. Vidjelo se da toga nema, da je DNS jedinstven, niko nema pravo da odstupi od generalne politike DNS-a.

NN: Uglavnom, DNS ostaje u Vladi?

PAVIĆ: DNS ostaje u Vladi.

NN: Problema je bilo i u vezi s izgradnjom autoputa za Prijedor. Kako to sada izgleda?

PAVIĆ: Bio sam neprijatno iznenađen kada je predsjednik Vlade (Radovan Višković) izašao s tezom da se odgađa izgradnja autoputa za Prijedor i da se taj autoput treba prebaciti na neku drugu relaciju. Prijedor kao grad želi da sve što radimo bude transparentno i bazirano na činjenicama. Taj autoput se gradi na bazi broja vozila, na snazi privrede koju autoput treba da povezuje sa drugim tačkama, na bazi geografskih pokazatelja. Ništa od toga nije uvaženo. Samo odjednom ideja da se autoput prebaci negdje drugdje. Mislim da to nije generalni stav i da će autoput Prijedor - Banjaluka ići. Na kraju krajeva, ugovor je potpisan i svako odustajanje od ugovora znači ogromnu materijalnu štetu za RS. Mislim da nikome nije do toga, a naročito nama koji smo na tom autoputu. Želimo da se ekonomija poveže, da ljudi brže putuju. Mi nikad nismo osporili izgradnju nijednog drugog autoputa. Naprotiv, preko naših ministara u Vladi uvijek smo insistirali na jakoj saobraćajnoj infrastrukturi u cijeloj RS i nastavićemo to da podržavamo. I Ministarstvo će tražiti načine da se što više gradi po cijeloj RS. Ne pada nam na pamet da obustavljamo nešto na čemu se radi četiri do pet godina.

NN: Spomenuli ste u ovome premijera Radovana Viškovića u negativnom kontekstu. Da li ste razočarani njegovim odnosom prema Prijedoru i DNS-u ili je to samo pojedinačni slučaj?

PAVIĆ: Nije pojedinačni, ima još slučajeva gdje smo iznenađeni ponašanjem premijera. Zaista ne možemo biti zadovoljni takvim odnosom. U neku ruku mogli bismo reći da je odnos premijera prema Prijedoru maćehinski. I to zle maćehe.

NN: Postoje problemi i u funkcionisanju gradske vlasti u Prijedoru. O čemu se, po Vašem mišljenju, tu radi? Jesu li ti problemi stvar samo Prijedora?

PAVIĆ: Nije to stvar samo Prijedora. Ima dosta njih koji su na usluzi da sprovedu razne stvari, od kupovine odbornika pa nadalje. Ti ljudi su se stavili na uslugu nekim pojedincima u Prijedoru. Ali, vlast u Prijedoru funkcioniše. Samo, način na koji je to urađeno je nešto što je izrazito nefer. A kakve će to posljedice dalje imati, nisam siguran. Siguran sam da to ne može uticati na globalne odnose među strankama, ali da remeti odnose u Prijedoru, remeti žestoko. To naročito zato što smo mi SNSD uvijek držali u vlasti u Prijedoru i kad to nismo morali. A prvi put kad su oni dobili priliku, oni su DNS isključili. Tako se ne radi s prijateljima i dugogodišnjim partnerima.

NN: Kako vidite odnose na nivou BiH? Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, davao je neke izjave o tome da će i sa DNS-om razgovarati u vezi s formiranjem vlasti.

PAVIĆ: Pročitao sam te izjave Šarovića. Za mene je logično da se među srpskim strankama razgovara. I uopšteno među strankama. Ako čovjek s čovjekom razgovara, ne znači da je promijenio mišljenje. Možda taj razgovor treba da približi mišljenja, a možda se pokaže da nema približavanja mišljenja. Svako onaj ko kroz neki razgovor ili poziv smatra da se nešto promijenilo - ne znači, ne mora se ništa promijeniti. Šarovića znam preko 20 godina. Šta bi bilo smetnja da se vidimo i razgovaramo? Nije me pozvao neprijatelj, nego čovjek koji obavlja visoku funkciju u stranci i Savjetu ministara. Za mene je logično da se razgovara, a rezultat je nešto drugo. DNS ima svoju koaliciju, svoje partnere i sva pitanja je do sada uvijek usaglašavao sa svojim partnerima.

NN: Da li je ovo hapšenje Pramoda Mitala povezano možda i s Rudnikom Ljubija? Šta se dešava s rudnikom?

PAVIĆ: Rudnik Ljubija funkcioniše kao pravni subjekat kojem je većinski vlasnik Vlada, i tu nema nikakvih problema. Hapšenje koje spominjete nema veze s rudnikom, to nije vlasnik "ArcelorMittala". To nema nikakve veze s Ljubijom, a svako neka odgovara za svoja djela bez obzira na to o kome se radi. E sad, što se tiče prodaje akcija rudnika, to je proces koji vodi Vlada RS. Koliko sam ja informisan, to se zasad ne miče nikuda, vidjećemo šta će biti.