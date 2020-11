Mazalica: Građane ne treba kažnjavati zbog njihovog glasa

BANJALUKA - Građane ne treba kažnjavati zbog njihovog glasa na izborima, sasvim je demokratski obezvrijediti njihove glasove ako za to postoji legitimna politička moć, rekao je Srđan Mazalica, član Gradskog i Glavnog odobora SNSD-a i poslanik ove stranke u Narodnoj skupštini RS.

"Samo formiranje skupštinske većine i izvršne vlasti je dovoljna kazna za glasove čiji favoriti neće donositi i sprovoditi odluke", napisao je Mazalica na Twitteru.

Kako je naveo, Vlada RS ima puno pravo da usmjerava sredstva u projekte iz svoje nadležnosti kao podršku lokalnom razvoju.

"Banjaluka je dobijala takvu podršku i sa njom napredovala – infrastrukturno, privredno i demografski. Takva podrška sada može ići i u druge opštine, npr. one koje stagniraju", smatra Mazalica.

Prema njegovom mišljenju "talasa promjena" nema, jer većina koja podržava Vladu Republike Srpske dobila je podršku u glasovima na lokalnim izborima koja joj daje dodatni legitimitet da nastavi sa radom.

"To se nije desilo 2016. godine kada su građani kaznili na lokalnim izborima stranke koje su participirale u Savjetu ministara BiH. One su uprkos tome i dalje nastavile sa svojom politikom", rekao je Mazalica.

Načelnici odjeljenja i većina direktora gradskih javnih ustanova i preduzeća ostaju gdje su i bili i imaju za to potreban legitimitet, napisao je Mazalica.

"Građani su glasovima podržali stranke koje su činile većinu koja je izabrala aktuelne načelnike odjeljenja i direktore javnih ustanova i preduzeća. Dakle, građani su rekli da su zadovoljni njihovim radom. Oni su legalno i legitimno na funkciji do isteka mandata. Nakon toga, za izbor nekih drugih trebaće podrška skupštine", mišljenja je on.

On kaže da novi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ne razumije demokratiju.

"Stanivuković tvrdi da će skupština podržavati njegove ideje jer će biti dobre. On ne razumije demokratiju. Svako ima svoje ideje, nastoji da za te ideje dobije podršku i kapacitet da ih sprovede u djelo. On to nema i ne može očekivati da ga u tome podrže stranke Vidovdanske koalicije, jer će one imati svoje, bolje ideje, a koje će moći realizovati", rekao je Mazalica.

On misli da je dosadašnji gradonačelnik Igor Radojičić bio odličan i dodaje da i to misli dosta građana koji su podržali Stanivukovića.

"Ne ulazim u to zašto je 25% birača podržalo Stanivukovića na jednom glasačkom listiću, a na drugom podržalo stranke koje su podržale Radojičića. Lično mislim da je Radojičić bio odličan Gradonačelnik i to misli dosta građana koji su podržali Stanivukovića", napisao je Mazalica na Twitteru i dodao:

"Ipak, oni kažu da su tako glasali da bi kaznili republičku vlast. Paradoks je u tome da su svi takvi građani zapravo dali legitimitet istoj toj republičkoj vlasti koju su htjeli da kazne, a kaznili su Radojičića, kojeg su smatrali boljim kandidatom", zaključuje Mazalica.

Reakcija Mazalice uslijedila je nakon što je juče predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao da prijedlozi novoizabaranog gradonačelnika Banjaluka neće biti podržani.

"Da vidimo kako će finanisirati gradsko grijanje, a prekinućemo sve investicije sa republičkog nivoa dok ne vidimo kako će se Banjaluka odnositi", rekao je juče Dodik novinarima u Banjaluci.