Mazalica: SNSD predložio izmjene Poslovnika Narodne skupštine RS

BANJALUKA - Klub poslanika SNSD-a predložio je izmjene Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je danas poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.

"Želimo to da predstavimo i da zamolimo za podršku javnost, kako bi zajedničkim prijedlozima došli do rješenja koje će vratiti dignitet Parlamentu Srpske. To se prvenstveno odnosi na sankcionisanje neprimjerenog ponašanja", izjavio je on.

Istakao je da je cilj da se omogući normalan demokratski proces, te da se skrene pažnja na stvarnu ulogu NSRS, a to je donošenje zakona.

Mazalica ističe da sinoćna sjednica ne uliva optimizam.

"Mislim da to nije izolovan slučaj. Ono što se u posljednje vrijeme dešavalo u NSRS, dokaz je da nešto treba preduzeti u tom pravcu", kaže Mazalica.

Naveo je da u NS RS treba da se diskutuje, predlažu izmjene zakonskih rješenja, sugeriše Vladi kako na najbolji način da radi.

(RTRS)