Mehanizam: Mladić nije imao pravo da priča za medije bez dozvole suda

BEOGRAD - Mehanizam za krivične sudove smatra da general Ratko Mladić bez sudske dozvole nije imao pravo da se telefonom uključi u jutarnji program jedne televizije.

"Pritvorenici nemaju pravo da razgovaraju sa medijima bez dozvole suda. Riječ je o kršenju Pravilnika o pritvoru", rekla je portparol Mehanizma Helena Egelston za BBC.

Ona je objasnila da pritvorenici mogu bez ograničenja da razgovaraju telefonom sa članovima uže porodice iz telefonske govornice u zajedničkim prostorijama pritvorske jedinice, ali da im nije dozvoljeno da koriste mobilne telefone.

Beogradski mediji prenose da je iz Haga rečeno da je pokrenuta istraga o tome kako je jutros došlo do uključenja u program televizije.

Bivši komandant Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, uključio se telefonskim putem u program televizije sa nacionalnom frekvencijom.

Uživo u programu, u emisiji koju vodi Milomir Marić, Darko Mladić je telefonom pozvao svog oca i rekao mu da se obrati javnosti.

Ratko Mladić je pozdravio goste u studiju, a posebno predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja.

"Ljubi vas deda Ratko. Ovaj Marić neka dođe da me obiđe, neka on intervjuiše Vojislava Šešelja, a i Voja neka dođe. Darko, reci Voji da dođe da igramo šah, jer sam ga poslednji put tukao sa 7:1 i to mu je tu bila prisutna i ona njegova `Kosovka devojka` i loše je prošao", poručio je Mladić.

On je pozdravio i Šešeljevog sina, ocjenjujući da će on biti bolji od oca, kao što je, kako je rekao i njegov sin bolji od njega.

Mladić je na ruskom jeziku pozdravio trećeg gosta jutarnjeg programa - poslanika Državne Dume iz redova komunističke partije Rusije Pavela Dorohina.

"Poseban pozdrav za Rusiju. Pozdravi Komunističku partiju sovjetsku, pardon, Ruske Federacije. Pozdrav za Pavela i neka otvori oči šta ovaj NATO hoće, mnogo se šire ka Rusiji. I neka Voja malo omrša. Živi bili!", rekao je Mladić.