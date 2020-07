Mehmedagić dostavio dvije diplome Komisiji za nadzor

Predsjedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) Nermin Nikšić izjavio je nakon sjednice da je Komisiji direktor OBA Osman Mehamedagić dostavio dvije diplome.

"Jedna je o stepenovanju Pravnog fakulteta, a druga je Američkog univerziteta gdje se potencira da je 240 bodova bachelor međunarodnog prava. Uz to, dostavljen je i popratni akt koji je tajnog karaktera. Tvrdi se da su dokumenti unutar OSA-e tajnog karaktera kada je to u pitanju. S obzirom na to Komisija je zaključila da će Tužilaštvu dostaviti obavijest da smo dobili diplome i kakve smo dobili, ali da mi nemamo ovlasti da 'skidamo' tajnost. To Tužilaštvo može da traži od OSA", rekao je Nikšić.

Član Komisije Mirko Šarović ocijenio je sjednicu Komisije uspješnom jer su, kako kaže, njeni članovi dobili na uvid sve dokumente koje su zahtijevali prije sedam dana.

Ranije je sjednicu napustio član Nenad Stevandić iz razloga što su "nove diplome koje je direktor OBA dostavio klasifikovane kao tajni dokumenti, odnosno svim parlamentarcima, zabranjen je javni uvid".

"Smatram da je to neprihvatljivo i da se s tim direktor izdigao iznad Tužilaštva BiH i Parlamentarne skupštine BiH – vlastitu diplomu proglasiti tajnim dokumentom, da drugi ne bi imali uvid. To do sada još niko nikad nije uradio i to je velika sramota. Oni koji to politički podržavaju treba da se stide", poručio je Stevandić po odlasku sa sjednice.

Komisija je tražila uvid u diplomu direktora OBA, kao i da joj se dostave imena kandidata za direktora, zamjenika i glavnog inspektora Agencije, kao i mišljenje da li trenutni direktor ispunjava sve uslove za funkciju, s obzirom na to da mu je poništenа diploma.