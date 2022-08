Mehmedagićeva sporna diploma tone u zaborav

SARAJEVO, BANJALUKA - Spornu diplomu Osmana Mehmedagića Osmice, direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH, više niko i ne spominje, a ova afera polako pada u zaborav, što je, po riječima upućenih, nedopustivo, jer se ovaj slučaj mora izvesti na čistac.

Tužilaštvo BiH se, podsjetimo, bavilo tom diplomom, ali već duže vrijeme ne zna se dokle je istraga stigla.

Diko Cvijetinović, član Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, smatra da nije u redu to što se ne zna status diplome prvog bh. obavještajca.

"Nadležni treba to da provjere i da se utvrdi da li on ima ispravnu diplomu ili nema. To pitanje već jednom treba da se riješi", rekao je Cvijetinović za "Nezavisne novine".

Dušanka Majkić, druga zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, podsjeća da je Mehmedagiću istekao mandat za funkciju koju obavlja, te se protiv njega vodi nekoliko postupaka u sudu.

"Ali sve te mane nisu dovoljne kada iza sebe ima zaleđinu kao što je Bakir Izetbegović. Dok je tako, nema te sile koja ga može pomjeriti s tog mjesta. On je tu potpuno nebitan. Bitan je onaj ko ga čuva i štiti, kao i stranci koji znaju za sve to i ćute i prelaze preko toga", kaže Majkićeva u izjavi za "Nezavisne novine".

OBA je, slikovito pojašnjava, institucija koja bi trebalo da bude kao zjenica oka, kako bi joj vjerovali svi.

"Međutim, njoj vjeruju samo Bošnjaci", rekla je Majkićeva.

Podsjetimo, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo hapsili su u julu prošle godine Mehmedagića, i to po nalogu Tužilaštva BiH, u vezi sa aferom "Diploma", s tim što su, kako je tada objavljeno, predmet ispitivanja i finansijske transakcije u vezi s kupovinom kuće.

Sud BiH odbio je tada prijedlog Tužilaštva BiH da se Mehmedagiću odredi jednomjesečni pritvor. Mehmedagiću su, naime, određene mjere zabrane, između ostalog i sastajanje s vlasnikom i osnivačem Američkog univerziteta u BiH Denisom Prcićem, kojeg sumnjiče da je ilegalno izdao diplomu Mehmedagiću, ali i drugim osumnjičenim u aferi "Diploma".

U vezi s aferom "Diploma" u junu 2020. hapšen je i Prcić, kojeg, dakle, sumnjiče da je ilegalno izdao diplomu Mehmedagiću.

Podsjetimo, tužilac Oleg Čavka govorio je na ročištu za određivanje pritvora Mehmedagiću da Mehmedagićevo ime nije pronađeno u dokumentima Američkog univerziteta, osim u registru studenata u kojem su, prema Čavkinim riječima, stranice pod "M" i "N" iskinute i naknadno ubačene nove.

Sporna je bila, podsjetimo, i Mehmedagićeva diploma koju je on stekao u Banjaluci. Naime, 2019. godine je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS odbilo žalbu Univerziteta za poslovne studije u Banjaluci i potvrdilo nalaz inspekcije, te poništilo diplomu Mehmedagiću. Njegova odbrana je kasnije tvrdila da je ta diploma validna.

Iz Tužilaštva BiH stižu skromne informacije o ovom slučaju.

"Predmet je u fazi istrage koja se vodi protiv više osoba. Nakon donošenja tužilačke oduke, javnost će biti obaviještena", rekli su iz Tužilaštva BiH za "Nezavisne novine".