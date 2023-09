Mehmedović: Sprečavanje moje kandidature nedostatak hrabrosti Izetbegovića

SARAJEVO - Moje sprečavanje kandidovanja za poziciju predsjednika SDA pokazuje nedostatak hrabrosti predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, rekao je Šemsudin Mehmedović, poslanik ove partije u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

On je to rekao nakon što je SDA odbacila kandidaturu Mehmedovića za predsjednika stranke nakon čega je Bakir Izetbegović ostao jedini kandidat za predsjednika te partije.

Prema riječima Mehmedovića, ovo pokazuje "Izetbegovićev nedemokratski i autokratski način upravljanja političkom partijom i nedostatak hrabrosti rukovodstva SDA da dozvole pluralizam i mogućnost kandidovanja većeg broja kandidata za poziciju predsjednika SDA".

"Na osnovu obavještenja Stranke demokratske akcije koje je objavljeno na web stranici SDA 28.9.2023. godine upoznat sam da je Izborna komisija SDA konstatovala da je jedini kandidat koji ispunjava statutarne uvjete za predsjednika Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, te je ovjerila samo njegovu kandidaturu za predsjednika SDA. I pored toga što sam prikupio dovoljan broj kandidatura za izbor predsjednika Stranke demokratske akcije Izborna komisija je saopćila da sam imao osam kandidatura općinskih/gradskih odbora, što nije bilo dovoljno za ovjeru kandidature, te da je određeni broj kandidatura odbačen zbog predlaganja većeg broja kandidata", naveo je Mehmedović.

Žaliće se

On ističe da je predlaganje većeg broja kandidata mogućnost koja je predviđena Statutom i Pravilima izbornog postupka.

Kako kaže Mehmedović, Statut SDA propisuje da se izbori za sve organe i funkcionere SDA provode tajnim glasanjem između više kandidata.

"Međutim, SDA je neposredno prije procesa kandidiranja donijela Uputstvo kojim je propisala da se za predsjednika Stranke može kandidovati samo jedan kandidat kako bi onemogućila bilo kakvu konkurenciju postojećem predsjedniku SDA", naveo je Mehmedović,

On napominje da su njegova prava kao člana SDA i kandidata povrijeđena i da će podnijeti žalbu Apelacionoj komisiji SDA i zatražiti zaštitu svojih prava u sudskom postupku.

"Na sve ovo najbolje da ništa ne komentarišem jer je ovo sve najavio upravo neprikosnoveni Bakir prije sedam dana, što pokazuje da on zna šta će se desiti u budućnosti, a to je znak stanja u SDA. Kongres ostaje i vidjet ćemo možda ne bude izabran jedini kandidat. Ovo što se dešava u SDA je znak da je Bakir konačno naslijedio stranku koju je oteo od članstva. Da li je to dobro za SDA a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu, vidjet ćemo", zaključuje Mehmedović.