Mekenzi: U Srebrenici se nije dogodio genocid

SimpleMinds

Sta reci o nama Srbima,Dodik je prvi medju Srbima pricao javno po Sarajevu i Beogradu da je u Srebrenici pocinjen genocid i da su Mladic i Karadzic ratni zlocinci i to svjedocio Medlin Olbrajt koja ga je za to nagradila i dovela na tenkovima ispred Hotela Bosna da hapsi tadasnjeg predsjednika Republike Srpske mislim da je bio gospodin Poplasen,ostace to upisano u istoriju Republike Srpske kao naj veca izdaja i sramota Srpskog naroda da jedan srbin hapsi svog predsjednika uz pomoc Amerikanaca i Medlin Olbrajt.