Mektić: EU nema nikakvo rješenje za migracije

SARAJEVO - Delegacija Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, koju je predvodio ministar Dragan Mektić, boravio je u zvaničnoj posjeti u sjedištu Evropske komisije u Briselu, a kako je rekao danas u obraćanju javnosti, sastanak je bio posvećen migracijama i rješavanju problema migranata kao humanitarnog pitanja.

''Imali smo sastanak u Briselu, posvetili smo taj sastanak migracijama i postavilo se nekoliko pitanja. Delegacije EU sam upoznao o stanju u vezi s migracijama u Bosni i Hercegovini. Predstavio sam to i rekao i podvukao nekoliko puta da mi ni po koju cijenu ne želimo da budemo država gdje će migranti dolaziti'', rekao je Mektić danas.

Dodao je da EU nema nikakvog rješenje za ovaj problem.

''Slušajući situaciju i vidjevši da EU nema neko rješenje, da će taj problem migracija potrajati izvjesno vrijeme, onda sam rekao da se mi, da smo spremni da se na jedan ozbiljan način bavimo tim migracijama kao humanitarnim problemom. Generalni direktor me zamolio da ne govorimo o ruti nego da govorimo o rješavanju problema unutar Bosne i Hercegovine kad je on već stvoren'', dodao je on.

(N1)