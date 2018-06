Mektić: Imam osjećaj da EU želi da u BiH postavi kampove za migrante

SARAJEVO - Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da je nezadovoljan potezima Evropske komisije koja je odbila da finansira adaptaciju objekta "Agrokomerca" kod Velike Kladuše za privremeni smještaj migranata, uz obrazloženje da je "blizu granice sa EU".

Mektić je rekao da je za BiH upravo taj objekat od prioritetnog značaja i najavio da će njegova sanacija početi vrlo brzo.

On kaže da ima osjećaj da bi EU željela da u dubini teritorije BiH postavi kampove za migrante, što institucije BiH ni u kom slučaju ne mogu da prihvate, jer za to nema kapciteta i jer bi to bilo pogubno za BiH, prenosi Srna.

"Za tako nešto neću dati saglasnost. Svi kapaciteti mogu biti iskorišteni samo za tranzit, a nikako za duži ili trajni smještaj migranata. Evropa je proizvela ovu krizu, a mi smo samo posljedica", rekao je Mektić.

On je ponovio da u BiH neće biti građeni kampovi za migrante koji namjeravaju da se preko teritorije BiH prebace u zemlje EU.

Mektić je rekao da BiH prihvata samo dva prihvatna centra, i to u naselju Ušivak kod Sarajeva i u objektu kod Bihaća.

On je precizirao da je do sada u BiH registrovan nelegalni ulazak 7.128 migranata od kojih je njih 6.354 izrazilo namjeru za podnošenje azila, a 662 lica su podnijela taj zahtjev.

"U skladu sa Sporazumom o readmisiji, iz Hrvatske smo prihvatili 317 migranata, a po istom sporazumu drugim državama predali smo 575 lica. Istovremeno, Granična policija spriječila je ulazak 490 ilegalnih migranata", naveo je ministar bezbjednosti BiH.

Mektić kaže da je trenutno najviše opterećeno područje oko Zvornika, a da se situacija u južnom dijelu BiH popravlja.

On je rekao da se u javnosti pominju ogromne sume novca koje je navodno EU spremna da odobri BiH za sanaciju posljedica migrantske krize, naglašavajući da tog novca nema.

Prema njegovim riječima, BiH nema uvid u eventualne tokove tog novca koji bi navodno trebalo da bude plasiran putem nekih humanitarnih međunarodnih organizacija.

Mektić nije želio da komentariše ni određene inicijative da na granicu BiH treba izvesti pripadnike Oružanih snaga BiH, ali je dodao da bi to vjerovatno mogla da bude posljednja opcija u borbi sa migracionom krizom.