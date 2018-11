Mektić: Ne povećava se broj migranata, fokus na adekvatnom smještaju

SARAJEVO - Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić izjavio je danas da se u BiH ne povećava broj migranata i da je u fokusu rješavanje pitanja smještaja tih ljudi, s obzirom na to da dolazi hladno vrijeme i da se ne može boraviti vani i u improvizovanim šatorima.

On je novinarima nakon sjednice Savjeta ministara na kojoj je razmatrana informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH, rekao da se ništa spektakularno ne dešava na cjelokupnoj balkanskoj ruti i da namjera migranata nije da ostanu u BiH već da idu dalje prema EU.

"Prema našim podacima, ima ih ukupno 3.500 u BiH", rekao je Mektić.

On je ponovio da među migrantima može da se nađe i određeni broj bezbjednosno interesantnih lica, koja se mogu dovesti ili u vezu sa terorizmom, ili organizovanim kriminalom.

"Ta lica za koja postoje određene sumnje, mi izdvajamo, smještamo ih u Imigracioni centar, određujemo im mjeru detencije, zabrane kretanja. U međuvremenu, vršimo provjere kako bi došli do stvarnog identiteta tih osoba i kako bi provjerili o kakvim se licima radi", rekao je Mektić, navodeći da za 12 migranata postoji takva sumnja i da se nad njima radi i drugi dio operativnog posla, u smislu utvrđivanja njihovog stvarnog identiteta.

Prema njegovim riječima, ako se identifikuju kao stvarna bezbjednosna prijetnja, oni će biti udaljeni iz BiH.

On je rekao da je, u dogovoru sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), određeno da objekat privatnog preduzeća "Miral" u Velikoj Kladuši bude stavljen u funkciju za prihvat migranata.

"Posebno smo fokusirali grupu migranata koja se smjestila na području Velike Kladuše, u mjestu Trnova, gdje su boravili u vrlo lošim uslovima i ne mogu podnijeti sada ovako hladno vrijeme na tom mjestu", rekao je Mektić.

Mektić je naglasio da je to dogovoreno sa IOM-om, s obzirom na to da ta međunarodna organizacija plasira sredstva određena za taj projekt.

"Mislim da su ti ljudi već premješteni u taj objekat. Tako da za sve migrante, koji se trenutno nalaze u BiH, imamo kapacitete da ih smjestimo u zadovoljavajuće objekte. Ne povećava se njihov broj, čak je u nekom ne baš osjetnom padu, smanjuje se broj migranata", tvrdi Mektić.

Mektić se osvrnuo i na pitanje kolektivnog osiguranje vojnika i policajaca, ističući da on lično podržava tu vrstu rješenja.

"Pozvao bi sve koji mogu doprinijeti tome, posebno sve uključenih u izradu budžeta za 2019. godinu da se obezbijede finansijska sredstva za to. Nemam procjenu koliko bi to iznosilo novca. S obzirom na sve izazovnije situacije u kojima se nalaze policajci to bi bilo potrebno i znak da država stoji iza njih", rekao je Mektić.

Kad je riječ o Pravilniku o policijski uniformama, Mektić je rekao da je došlo od određnih izmjena, odnosno popravki, kojim se djelimično udovoljilo domaćim proizvođačima uniformi, ali da se, istovremeno, ne ide na uštrb kvaliteta niti izgleda tih uniformi.