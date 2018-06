Mektić: Problem migracija zahtijeva evropski pristup

Komentari: 2

DraganRankitic

E Besime lepo si ga nazvao "Meketić". Mekeće i on kao sve ovce, ali ne u našu korist. Pazi ovu izjavu: "Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas u Briselu da problem ilegalnih migracija zahtijeva regionalni, pa i zajednički evropski pristup, te da se jedino na taj način mogu postići očekivani rezultati." A ne kaže nam koji su to "očekivani rezultati"? Njegovi očekivani rezultati su da naseli Republiku Srpsku islamistima, destabilisuje je i preda je Bakiru. Za taj prljav posao poturice treba mu regionalni pristup (pomoć Hrvatske, Albanaca na Kosovu, BJRM-ovaca i drugih antisrpskih krugova i lobija) kao i evropski pristup (pomoć Brisela da slomi ruku Vučiću u Srbiji da se ne buni i ne pomaže Republiku Srpsku). Poturica je prvo pokušao sam da šalje islamiste u Republiku Srpsku, ali kad mu to nije uspelo, sada trči u Brisel da moli za pomoć razne antisrpske koalicije. Pa gde ovoga nađoše, bilo je raznih izdajnika među Srbima ali ovaj je sigurno među najgorima.