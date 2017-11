Mektić: Slijedi analiza tvrdnji o Izetbegovićevoj tajnoj vojsci

LOPARE - Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragan Mektić najavio je ozbiljnu analizu i provjeru činjenica iz informacije o tajnoj vojsci bošnjačkog člana Predsjedništva Bakira Izetbegovića koju su danas objavili mediji.

"Upoznat sam sa tom informacijom i treba je, kao i svaku informaciju, uzeti u obzir i razmatranje, ali ne treba ništa uzeti odmah zdravo za gotovo", rekao je Mektić novinarima u Loparama, gdje danas prisustvuje sjednici Glavnog odbora SDS.



On je dodao da za sada nema ništa konkretno da kaže, jer je prvu informaciju o tome čuo iz medija.



"Postoji određenih nelogičnosti u toj priči da je 9.000 ljudi prošlo kroz vojničku obuku i vrlo je diskutabilno da tako veliki broj ljudi prođe obuku, a da bezbjednosne službe to ne saznaju", ocijenio je Mektić.



Ministar bezbjednosti BiH je istakao da će ovu informaciju, kao svaku do koje nadležne službe doću i iz medija, ozbiljno analizirati, nakon toga provjeriti određene činjenice i onda izaći u javnost sa konkretnijom izjavom.



Na pitanje novinara da li se informacija o tajnoj vojci Izetbegovića može dovesti u korelaciju sa njegovim dosadašnjim izjavama, Mektić je odgovorio da se u bezbjednosnom smislu sve može povezati.



"Sve se može povezati u konteksu nekih ratno-huškačkih izjava i stvaranja određenog ambijenta, a možda čak i nešto vezano za ulazak u predizbornu kampanju", rekao je Mektić.



On je ocijenio da političari i funkcioneri koji se služe ratno-huškačkim izjavama nisu dobronamjerni ni za jedan od tri naroda u BiH, niti za samu BiH.



"Večernje novosti" objavile su danas da bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović sprovodi ilegalnu obuku paravojnih formacija koju je do sada prošlo najmanje 9.000 mladih Bošnjaka od 18 do 35 godina, a njih 5.000 je zadužilo i uniformu i osnovnu vojnu opremu.