Mektić demantovao da je rekao da Srbi moraju proći katarzu i priznati genocid

Ministar bezbјednosti u Savjetu ministara, Dragan Mektić smatra da "Srbi moraju da prođu katarzu i priznaju genocid u Srebrenici". Izjavio je ovo Mektić za "Večernji list", izdanje za BiH, i rekao da "postoje relevantni dokumenti koji dokazuju genocid i da Srbi moraju to priznati".

- Pogledajmo u Nјemačkoj, opet se nјemački parlament neki dan izvinio za holokaust. Mi Srbi moramo proći tu katarzu i priznati genocid. Niko ne može zločine, poput onih u Srebrenici, raditi u moje ime. To su radili bolesni umovi i te osobe treba procesuirati - mišljenja je Mektić.

Komentарišući pitanje zbog čega su obavještajno-bezbjednosne agencije BiH pratile hrvatske poslovne ljude Mektić je odgovorio kako su ih pratili kao dio organizovanog kriminala, koji je njihova obavještajna služba nadzirala.

- Јa, kao ministar sigurnosti, štitim naše interese i poštujem zakone. I nije bilo riječi ni o kakvim političarima, kao što je to bilo predstavljeno u nekim medijima. Prema tim osobama poduzete su mjere kojima smo spriječili kriminalne radnje. Nikada nije ni jedan političar iz Hrvatske bio predmet prisluškivanja. Јa sam javno rekao, političare nismo prisluškivali, ali neke ljude koji su nas htjeli dovesti u nezavidan položaj jesmo. Za to smo dobili odobrenje od suda. Da se radilo o bilo kakvoj ilegalnoj radnji, pa ne bismo od suda dobili odobrenje.

Izrazio je žaljenje kako "politike i iz Hrvatske i iz Srbije nisu iskrene prema BiH". Deklarativno jesu, kazao je Mektić, ali u praksi se osjeća neiskrenost.

Mektić: Rekao sam da je Dodik priznao genocid

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić demantovao je pisanje hrvatskog "Večernjeg lista" izdanje za BiH, da je rekao da "Srbi moraju da prođu katarzu i priznaju genocid u Srebrenici", precizirajući da se u Srebrenici desio stravičan zločin.

"Apsolutno nisam tako komentarisao to pitanje vezano za Srebrenicu i u potpunosti ga odbacujem i demantujem. O zločinu u Srebrenici govorio sam u kontekstu izjave Milorada Dodika i to je djelimično navedeno u intervjuu, kad sam rekao da je dvije hiljade i neke godine Dodik javno na televiziji saopštio da mu je `potpuno jasno i da je nedvosmisleno da je u Srebrenici počinjen genocid`", izjavio je Mektić novinarima u Sarajevu.



Prema Mektićevim riječima, "ako je to tako kao što Dodik kaže, moramo li mi prolaziti kroz neku našu katarzu".



Mektić je naveo da je u intervjuu rekao da je zločina bilo na obje strane, te da je, pozivajući se na neke izjave visokih srpskih autoriteta, u Srebrenici počinjen stravičan zločin.



"Jedino suočavanje sa tim zločinom i njihovo priznavanje međusobno put je ka našem pomirenju", istakao je Mektić.



On je dodao da se srpski narod ne može okriviti za te zločine, već pojedinci koji su, u smislu individualne odgovornosti, odgovorni za takvu vrstu zločina.



Mektić je ponovio da je u Srebrenici počinjen stravičan zločin, te da je bolje da se "nosioci tog vremena suočavaju sa zločinom, nego da se to pripisuje srpskoj djeci za 20 do 30 godina, koja se sada rađaju i rastu".