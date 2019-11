Mektić mora da isplati Stevandiću odštetu zbog klevete

Osnovni sud u Banjaluci donio je presudu kojom je ministar bezbjednosti Dragan Mektić klevetao predsjednika Ujedinjene Srpske i šefa Srpskog kluba poslanika u Predstavničkom domu PS BiH Nenada Stevandića.

Kako se navodi u presudi Mektić je dužan da na ime odštete isplati Stevandiću iznos od 2.500 maraka sa zateznom kamatom, te da isplati sudske troškove u iznosu od 1.126,58 KM sa zateznom kamatom.

Mektić je dužan da sve navedene troškove isplati u roku od 30 dana od dana prijema presude.

Podsjećamo, Stevandić je Mektića tužio za klevetu zbog tvrdnji koje je iznio u emisiji "Ukrštenica" na televiziji RTRS 29. januara prošle godine.

Mektić je tada rekao da je "Stevandić sa crvenom beretkom i crvenim kombijem maltretirao Srbe po Banjaluci.

"Ma, nisam ga prijavio. Evo MUP-a nek' istražuje, a on mene ako nije istina nek tuži. Ja ću mu dovesti ljude koje je maltretirao, trpao u kombije i odvodio u neku baraku, maltretirao i tukao. On je ratovao u Banjaluci, ovdje pred Bosnom. Šta treba prijaviti? Da je ubijen inspektor Sušnica sad, je li to treba prijaviti?. Ja govorim nek' MUP ispita nekakvu, da vidi kakva je veza. Neću, to se radi po službenoj dužnosti. Ne možete vi ubiti čovjeka pa reći: 'De podnesite prijavu da neko istražuje'. Jest, maltretirao je ljude ovdje sa crvenim kombijem, crvenom beretkom, pričaju javno pa ja znam, meni su ljudi prilazili u Banjaluci, čak sam nekidan sreo čovjeka, ovdje gdje penzioneri igraju šah, ja ću javno na televiziju doći reći da me strp'o u taj kombi i odveo", rekao je tada Mektić.

U obrazloženju presude se navodi da se radi o lažnim i klevetničkim izjavama tuženog, koje su potpuno netačne, kojima on tužioca trećim licima koja su gledala ovu emisiju, pa i šire, predstavlja kao ubicu, jer istog savjesno i namjerno dovodi u vezu sa ubistvom izvjesnog inspektora Šušnice.

"Pored toga tuženi je iznio i niz izuzetno teških neistina kojima tužioca predstavlja kao lice koje je maltretiralo, odvodilo i tuklo Srbe u Banjoj Luci, a koji uporište nemaju ni u jednom dokazu. Zbog predmetnih neistina i uvreda, tužilac je trpio duševne bolove, narušena mu je čast i ugled njega kao i njegove porodice. Tužilac je porodičan čovjek, ugledan građanin zajednice u kojoj živi i radi, i isti u društvu uživa ugled istaknutog doktora specijaliste otorinolarinologije. Pored toga, tužilac je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i dugogodišnji politički radnik visokih moralnih i ljudskih kvaliteta, Ovakvim iznošenjem notornih neistina i uvreda na račun tužioca, tuženi je direktno doveo u zabludu građane Republike Srpske, BiH i šire, a što mu je u konačnici vjerovatno i bio cilj", navodi se.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić potvrdio je da je Osnovni sud u Banjaluci donio presudu kojom je utvrđeno da je Mektić bez ikakvih dokaza i činjenica zasnovanih na odlukama nadležnih institucija iznosio brojne neistine i uvrede na njegov račun.

Stevandić je dodao da je presuda donesena nakon glavne rasprave kojoj su prethodila višestruka odgađanja i odugovlačenja postupka od Mektića, saopšteno je iz Ujedinjene Srpske.

"Moja porodica, ja, prijatelji, saradnici, institucija u kojoj radim i politička organizacija kojoj pripadam, pretrpjeli smo i još osjećamo posljedice diskreditacije i targetiranja koje su proizvele ovako plasirane laži, klevete i uvrede", naveo je Stevandić.

On je izrazio nadu da će ova presuda u budućnosti doprinijeti korektnijoj komunikaciji među suprotstavljenim stranama u javnosti i dovesti do izbjegavanja uvreda i svjesno plasiranih laži s ciljem da se bilo ko diskredituje ili ponizi.

"U suprotnom, važno je da se zna da nadležni organi neće dopustiti nekažnjeno ugrožavanje ugleda, časti, ličnog i porodičnog mira i integriteta bilo koje osobe koja se nađe na meti svjesno plasiranih laži, kleveta i uvreda", zaključio je Stevandić.