"Mektić nije proveo više od 50 dana u borbi"

BANJALUKA - Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je Srni da ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić nema pravo da govori o borcima, boračkoj kategoriji i o borbi, naglasivši da ne vjeruje da je u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu proveo više od 50 dana u borbenim dejstvima.

"To je posljednji čovjek koji može da govori o moralu. Ako se govori o moralnoj odgovornosti onda je on trebalo davno da podnese ostavku na sve što je do sada radio u životu", naglasio je Savčić.

On je podsjetio da će u ponedjeljak, 18. novembra, biti održana sjednica Predsjedništva BORS-a i da će poslije toga iznijeti u javnost mnoge stvari, te da bi ovaj put samo rekao "nije bitno šta se kaže, nego ko to kaže".

"Ovdje je riječ o čovjeku koji je, što bi rekao naš narod, potpuno smakao. To više nije za komentar i za odgovore, već mu prijateljski predlažem da potraži adekvatnu pomoć i da se vrati u normalne okvire. On nema pojma, pozovite ga i recite mu neka nabroji tri prava koja ostvaraju borci i ja ću podnijeti ostavku", istakao je Savčić.

Prema njegovim riječima, Mektić se ne razumije apsolutno ni u šta.

"Prvo se ne razumije u posao koji radi, jer da se razumije nešto bi riješio, a on nije riješio nijedno pitanje iz oblasti bezbjednosti", naglasio je Savčić.

Navodeći da mu je žao što na ovaj način mora da vodi polemiku sa bilo kim, Savčić je dodao da je Mektić prevršio svaku mjeru.

"Nadam se da ću biti u prilici da sretnem tog čovjeka pa du mu neke stvari lično objasnim jer je očigledno da se na drugačiji način sa njim ne može razgovarati", rekao je Savčić.

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić izjavio je da bi "čelnici BORS-a, ako imaju još imalo moralne i ljudske odgovornosti, trebalo da odmah podnesu neopozive ostavke".

Mektić je rekao da su predsjednik i predsjednik Predsjedništva BORS-a Milomir Savčić i Goran Rogić i ostali kao što su njih dvojica uništili Boračku organizaciju.