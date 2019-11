Mektić pozvao borce da javno unište boračke knjižice

DOHA - Dragan Mektić, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, jutros je na svom Twitter nalogu pozvao borce da organizuju jedan dan u Banjaluci javno uništavanje boračkih knjižica.

Mektić boravi u Kataru, zajedno sa Pericom Stanić, v.d. direktor SIPA-e, i Osmanom Mehmedagićem, direktor OBA.

Oni su se sastali sa premijerom Države Katar Abdullahom bin Nasser bin Khalifa al Thanijem i savjetnikom emira Države Katar Mohammed bin Ahmed al-Misnadom.

Mektić je jutros na svom Twitter nalogu napisao “Pozivam sve iskrene, časne i poštene borce da u znak protesta zbog ponižavajućeg i podaničkog odnosa vlasti prema boračkoj populaci, organizujemo jedan dan u BL za javno uništavanje boračkih knjižica. Požurimo već sutra može biti kasno. Javite mi se.”

Mektić je u ponedjeljak pred kamerama na konferenciji za novinare u Banjaluci pocijepao boračku knjižicu Vojske Republike Srpske.

Pozivam sve iskrene,časne i poštene borce da u znak protesta zbog ponižavajućeg i podaničkog odnosa vlasti prema boračkoj populaci, organizujemo jedan dan u BL za javno uništavanje boračkih knjižica.POŽURIMO VEĆ SUTRA MOŽE BITI KASNO.Javite mi se. — Dragan Mektić (@DraganMektic) November 14, 2019

Rogić: Mektić vodi prljavu kampanju protiv BORS-a

Goran Rogić predsjednik Predsjedništva BORS-a izjavio je danas da je cijepanje boračke knjižice, što je učinio Mektić dio je kampanje protiv Boračke organizacije.

Rogić je u izjavi Srni istakao da BORS osuđuje kampanju koja se posljednjih dana vodi protiv te organizacije, a kulminirala je Mektićevim istupima u javnosti.

"Pitamo Mektića - koje njegove svjetlije primjere borci treba da slijede? Da li su ti primjeri oni kada se on solidarisao sa pripadnicima drugih armija u njihovim protestima?", upitao je Rogić.

On je poručio da je BORS bila i ostala nevladina, nestranačka i apolitična organizacija.

"Pozivamo Mektića i sve druge pojedince ili političke partije sa sličnim namjerama da svoje političke i lične sukobe rješavaju mimo BORS-a, njenog rukovodstva, članstva i članske knjižice na kojoj piše - `Za Krst časni i slobodu zlatnu!`. Mektić to nažalost nije ni primijetio. On je to pocijepao", naglasio je Rogić.