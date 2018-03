"Mektić prijetnja po BiH, a ne mi"

BANJALUKA - Mi nismo prijetnja po bezbjednost BiH. To je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, smatraju to pojedinci koji su u informaciji ovog ministarstva označeni kao ta prijetnja.

U njoj se kao prijetnja, a koju je objavio portal Index.ba, navode Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci, Miroslav Lazanski, vojnopolitički analitičar iz Srbije, Duško Vukotić, prvi čovjek "Veterana RS", i ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Kao prijetnja spominju se i Ravnogorski pokret, vojvoda Slavko Aleksić, ruski Moto-klub "Noćni vukovi" i njegov vođa Aleksandar Zaldastanov zvani Hirurg i vođa ogranka ove organizacije u Srbiji Saša Savić, udruženja "RS - Čast otadžbine" iz Beograda, "Veterani RS", kao i radikalni selefisti. Prijetnja su i Predrag Bogičević, Mirko Velimirović zvani Pajo, Aleksandar Sinđelić i Andrija Mandić. Na spisku su i Rusko udruženje veterana "Naslednici pobjede za Balkan", braća Nermin i Armin Ćulum iz Sanskog Mosta, koji su na čelu Sportskog kluba UT. Dvojica braće na čelu su i bajkerske organizacije "Junajted tribjuns". Kao prijetnja su označeni i Udruženje građana "Askeri", za koje je navedeno da nema obilježja vojne obuke niti formacije, a da se u vezu sa njim dovode Berin Balijagić, Naser Orić, Armin Baltić, Enver Hebibović, trener Salka Zildžića, Nermin Ćuprija, te da "Askeri" sarađuju sa udruženjima "Ponos" iz Gračanice, "Svjetlo" iz Maglaja i sa Safetom Kuduzovićem. Na spisku je i Air Soft klub iz Cazina "Crna munja", za koji je navedeno da ima vojnu i policijsku obuku. Bezbjednosna prijetnja je, kako navodi ministarstvo, i Udruženje "Zelene beretke". Opasnost po bezbjednost predstavlja i sajber-kriminal i širenje govora mržnje.

Prozvani Predrag Ćeranić kazao je da Mektić širi dezinformacije, čime uznemirava javnost, te iznosi neosnovane i neargumentovane teze o tome da neko iz RS šalje djecu na vojnu obuku u Rusiju i formira paravojne formacije.

"On je upravo najveća prijetnja BiH", kazao je Ćeranić za "Nezavisne" i dodao da na Metkićevoj listi za odstrel su ljudi koji su njegovi politički neistomišljenici ili su u ličnom sukobu s njim.

Miroslav Lazanski kratko je za "Nezavisne" rekao da ne želi da komentariše informacije, te je samo poručio da je to lični Mektićev stav jer ga je prozvao da nije završio pravni fakultet.

Dževad Galijašević smatra da je Ministarstvo bezbjednosti sa takvim ministrom najveća opasnost po BiH.

"Izvještaj su pisali bolesni ljudi koji rade u bolesnim institucijama na nivou BiH. Osim Mektić i Osman Mehmedagić, direktor OBA, je prijetnja", kazao je Galijašević.

I Duško Vukotić smatra da je Mektić najveća prijetnja po bezbjednost BiH.

"Ukoliko je tačna objavljena informacija, onda se može reći da je BiH sigurno najbezbjednije mjesto u svijetu", rekao je Vukotić za Srnu.

Vojvoda Slavko Aleksić iz Bileće rekao je za Srnu da ne predstavlja nikakvu bezbjednosnu opasnost, te da se ne može staviti znak jednakosti između organizacija proisteklih iz Otadžbinskog rata i "Noćnih vukova" sa vehabijskim pokretom.

Mektić je izjavio je da niko nema pristup povjerljivim informacijama koje su pod oznakom tajnosti, te nije želio da komentariše pisanje portala Index.ba, dodajući da niko ne može da se pozove na informacije pod oznakom tajnosti kojima nema pristup.

"Ja se držim zakona. Ko postupi protivno Zakonu o zaštiti tajnih podataka čini krivično djelo i ko voli nek izvoli", poručio je Mektić.

Tadić: Počinjeno krivično djelo

Ognjen Tadić, član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH, kazao je da mu je dostavljena informacija da se materijal Ministarstva bezbjednosti BiH pod oznakom tajnosti nalazi u kancelariji Parlamentarne skupštine BiH i da je, ako je došlo do povrede takve informacije, počinjeno ozbiljno krivično djelo.

"Ko je izvršio povredu oznake tajnosti u tom dokumentu, on mora odgovarati. Ovdje više nije u pitanju sam sadržaj, nego povreda tajnosti", istakao je Tadić.

Latif: Lov na vještice

Glavni i odgovorni urednik portala Indeks.ba Edina Latif izjavila je da je ovaj portal imao uvid u informaciju o prijetnjama po bezbjednost BiH.

"Ministar Dragan Mektić je narušio tajnost dokumenta za koji tvrde da je pod oznakom tajnosti. Ministar je prvi koji u kontinuitetu svojim izjavama u javnosti narušava tajnost mnogo čega. On izađe sa podacima koji su tajni. Što bi on imao pravo iznositi te podatke, a novinari ne bi", rekla je Latifova. Ona je naglasila da je ovdje riječ o klasičnoj zamjeni teza, "lovu na vještice", odnosno da se bave time kako su novinari došli do informacije, a ne njenom suštinom.