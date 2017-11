Mektićev savjetnik napao tržišnog inspektora

Bivši načelnik opštine Rogatica i sadašnji savjetnik Dragana Mektića, ministra bezbjednosti BiH, Tomislav Puhalac, fizički je napao tržišnog inspektora Opštine Rogatica, Darka Žižovića.

Incident se dogodio ispred zgrade opštine. Žižović kaže da je brutalno napadnut i da strahuje za svoju i bezbjednost porodice. Puhalac se brani da je samo reagovao na uvrede.

Na video snimku su bivši načelnik Rogatice i sadašnji član Mektićevog kabineta, Tomislav Puhalac i tržišni inspektor opštine Rogatica Darko Žižović.

Puhalac je, kaže Žižović, bez ikakvog povoda verbalno, a potom i fizički, na njega nasrnuo. Čitava porodica je, kaže, u šoku.

“Na snimku se jasno vidi da me je prvo uzeo za ruku, i rekao – hoćeš sada da te ovde istučem. Јa sam se nekako otrgao, a on je zatim pljunuo, a ja sam uzvratio. Tada je počeo da me tuče. Vjerujte da sam zabrinut za moju i bezbjednost moje porodice. Ako vas takav čovjek pred opštinom, pred kamerama, napadne – šta da očekujete”, priča Žižović.

Žižović tvrdi da ga je Puhalac maltretirao i dok je bio na čelu opštine Rogatica. Bivši načelnik i sadašnji savjetnik ministra bezbjednosti izjavo je da žali zbog, kako kaže, incidenta i tvrdi daje on žrtva Žižovićevih uvreda.

– Po mom izlasku iz banke izlazi čovjek iz kladionice i ide iza mojih leđa i dobacuje. Јa se pozdravljam sa drugim čovjekom, on me čeka da bi nastavio sa maltretiranjem i dobacivanjem. Tada dolazi do tog naguravanja i to se vidi na snimku. Ne vidi se nikakvo udaranje i povrede – izjavio je telefonom Puhalac za RTRS.

Ipak u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo potvrdili su nam da je prijavljeno krivično djelo.

Obaviješten je tužilac, a konstatovano je i da Žižović ima povrede glave u predjelu oka.

(blic)