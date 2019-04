Memorijalni kompleks u Donjoj Gradini zajednički projekat Srpske i Srbije

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je na današnjem sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu dogovoreno da Srbija preuzme finansiranje izrade projekta Spomen-područja Donja Gradina, a da ga kasnije realizuje zajedno sa Republikom Srpskom.

Dodik je rekao novinarima u Beogradu da je ovo bio prvi sastanak sa predstavnicima kompanije koja će narednih mjeseci dostaviti svoj nacrt i da će tada moći da kaže nešto više o ovom projektu.

On je potvrdio da je riječ o jednoj od najprestižnijih svjetskih kompanija sa sjedištem u SAD, te da će realizacija projekta koštati nekoliko desetina miliona evra.

"To ćemo znati kada dobijemo idejni projekat spomen-područja", rekao je Dodik i naveo da će projektanti u nekoliko narednih mjeseci raditi na idejnom, a kasnije na izvedbenom projektu koji bi trebalo da bude sveobuhvatan, monumentalan.

Srpski član Predsjedništva BiH je naglasio da bi to trebalo da bude park sjećanja, park edukacije o tom stradanju, ali i park mira jer je to jedino moguće u ovom trenutku.

On je naglasio da će biti korištene najmodernije tehnologije i prezentacije koje će biti rezumljive i mladoj generaciji i generacijama koje tek dolaze kako bi sačuvali sjećanje na ono što se dešavalo na području Donje Gradine.

"To je projektni zadatak koji smo definisali Vučić i ja. Ovim ćemo zaustaviti neke aktivnosti koje smo tamo radili svojim skromnim mogućnostima. Ovo će biti na mnogo većem nivou, biće uključeni svi subjekti - istoričari, Crkva, vjerske zajednice i određene porodice koje još imaju jasna sjećanja", pojasnio je Dodik.

Prema njegovim riječima, zamišljeno je da cijeli prostor Gradine bude integralan, da dokaže i pokaže stradanje i namjeru Nezavisne Države Hrvatske /NDH/ da izvrši genocid nad Srbima, da jednu trećinu ubije, jednu protjera, a jednoj trećini promijeni vjeru.

"To su oni predano radili i to treba naprosto da se vidi", naglasio je Dodik.

On je naveo da posebno treba istaći specifičnost sistema logora Jasenovac koji je u sebi imao i logor za djecu.

"Ubijeno je 35.000 srpske djece, od novorođenčeta do uzrasta od 15-16 godina. To je jedinstven slučaj. Nemate nijedan slučaj u istoriji da su djeca odvajana i nastrašnije ubijana. Mi to ne smijemo zaboraviti, niti dozvoliti da se ponovi", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, srpski narod i ova generacija političara napravili bi veliku grešku i osramotili bi se ako to ne bi uspjeli da prenesu budućim generacijama.

"To će biti cilj ovog projekta. Zadatak je da to bude monumantalno, da bude jasno prikazan način na koji su žrtve tamo ubijane i koliko ih je ubijeno. To će biti mjesto, ne samo sjećanja, nego i mira", ponovio je Dodik.

On je naglasio da će Spomen-područje Donja Gradina biti zajednički projekat vlada Srbije i Republike Srpske.

"Želimo da napravimo spomen-park koji će vjerno dočarati stradanje, ali isto tako da to bude mjesto sa kojeg će biti poslata poruka mira koja treba da obezbijedi da se ne zaboravi stradanje. Mada je teško oprostiti, treba reći da ne treba nigdje više da se desi", rekao je Dodik.

On je ukazao na činjenicu da je istina o stradanju Srba u sistemu logora Jasenovac bila potisnuta od bivše Jugoslavije, te da su mnoga dokumenta bila izgubljena.

"Na nama je da sačuvamo sjećanje i drago mi je što je predsjednik Vučić ovo inicirao", rekao je Dodik.

Vučić i Dodik su u decembru prošle godine najavili da će u Donjoj Gradini Republika Srpska i Srbija zajednički izgraditi novi memorijalni kompleks stradalim Srbima u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac u Drugom svjetskom ratu kako bi djeca sa ovih prostora mogla da uče o zlu koje se tu dogodilo.

Logor Donja Gradina je oformljen 1942. godine u sistemu ustaškog logora Jasenovac, a bio je aktivan sve do završetka Drugog svjetskog rata 1945. godine i sloma NDH.