Meta pozvao BiH da prizna Kosovo, Brnabić mu odgovorila

​JAHORINA - Ilir Meta, predsjednik Albanije, izrazio je žaljenje što Kosovo ne učestvuje na Samitu, te pozvao BiH da prizna Kosovo, na šta mu je odgovorila Ana Brnabić, premijerka Srbije, te podsjetila je da Proces saradnje ne prepoznaje Republiku Kosovo, kao ni domaćin Samita.

"Pored mene, kao i pored domaćina, postoji za ovim stolom još nekoliko zemalja koje ne priznaju Kosovo, zato predlažem da iz poštovanja jedni prema drugima ne krositimo ovo. I meni je žao što predstavnici privremenih institucija u Prištini nisu ovde. To ne predstavlja ništa drugo, nego kako Priština gleda na ovu saradnju. Ovo nama daje do znanja koliko je Prištiini stalo do saradnje”, kaže Brnabić, koja tvrdi da region neće biti stabilan dok svi mi ne budemo članice EU.

Ističe da Srbija u potpunosti podržava da se u što kraćem roku doense pozitivna odluka o otvarnaju poglavlja sa Albanijom i sjevenrom Makedonijom, jer bi se svaka drugačija odluka negativno odrazila na cijel iregion.

Govorila je i o infrastrukturnoj poveznaosti koja je ključna za saradnju u regionu.

“Krajem jula Srbija počinje izgradnju auto-puta ka BiH”, kazala je Brnabić, dodavši da ide i auto-put ka Prištini, Draču.

Brnabić je govorila i o problemima zatvorenog mosta Brtunac-Ljubovija koji je i pored toga što je izgrađen zatvoren.

"Ako pričamo o saradnji imamo most, dajte privremeni granični prelaz da to rešimo. Donesite politilku odluku o tome", kazala je Brnabić.

Bojko Borisov, premijer Bugarske, rekao je da voli BiH i Sarajevo i da mu je drago da je dio BiH pošteđen rantih dejstava.

“Posebno ovaj dio gdje se nalazimo”, kazao je Borisov i rekao da mu je žao što nema visokih predstanvika Hrvatske i Grške.

On je, kako je rekao, govoreći ispred EU, jer je on jedini visoki zvaničnik koji je došao na samit iz EU, kazao da želi da ostane povezan sa regionom.

Poručio je da svaka zemlja ima interni odnos prema Kosovu i da smatra da svi treba da sjednu i razgovaraju, te da bi zbog carina bilo dobro da su predstavnici Kosova ovdje.

Poručio je da ga je Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Srbije, bespotrebno napao zbog njegovog stava o Kosovu.

"I mi imamo problema sa Turskom, ali se redovno sastajemo. Ako ne možemo da se dogovorimo, hajde da se posvađamo, pa da se dogovorimo", poručio je Borisov.