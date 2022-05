Metju Fild razgovarao sa predstavnicima NATO i EUFOR-a

Ambasador Velike Britanije u BiH Metju Fild (Matthew Field) sastao se danas sa predstavnicima NATO i EUFOR-a u BiH.

"Važna današnja posjeta kolega iz naših misija pri NATO-u i EU. Posvećenost Velike Britanije evropskoj sigurnosti, širom zapadnog Balkana i šire, snažna je kao i uvijek", napisao je Fild na Twitteru.

Important visit today by colleagues from our missions to NATO and the EU - commitment to European security, across the Western Balkans and beyond, is as strong as ever. pic.twitter.com/sfi8fy5vf0