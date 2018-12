Mićić: Tražiće se ostavke odgovornih za loš izborni rezultat

BIJELJINA - Potpredsjednik SDS-a Mićo Mićić izjavio je da će Gradski odbor (GO) stranke u Bijeljini na sutrašnjoj sjednici tražiti ostavke odgovornih za loš izborni rezultat.

On ja naglasio da su na prošlim izborima Doboj i Bijeljina ostvarili najbolje rezultate, ali da nisu imali ministre.

Mićić je za "In" televiziju rekao da je bijeljinski SDS bio nezadovoljan prethodnih godina.

"Godinama smo pobjeđivali i godinama bili najjači, a niko iz našeg SDS-a nije imao odgovarajuću funkciju i podršku. Kada govorim o ovim stvarima nikada ne govorim u svoje ime, govorim u ime GO SDS", dodao je Mićić.

Komentarišući isključenja iz stranke koja su se dogodila u prethodnom periodu, Mićić kaže da ne opravdava poteze ni Obrena Petrovića, niti drugih koji su prije njega otišli.

On je ocijenio da je sa tim ljudima trebalo na vrijeme razgovarati, posebno sa ljudima u GO SDS Doboj, "jer je to jedan od najjačih odbora".

"Ispade da su najkrivlji oni koji su najbolje prošli i koji su godinama imali dobre rezultate", dodao je Mićić.

Na pitanje ko će gasiti požar u SDS-u, Mićić je rekao da će to odlučiti skupština stranke.

"Nije problem da to bude i Vukota (Govedarica), ali ne može raditi ono što radi sad. On je više puta rekao da će podnijeti ostavku u oba slučaja, i ako pobijedi i ako ne pobijedi. Sad to nije uradio. Nije ni to problem, ali ne može nastaviti sa podjelama i forsiranjem ljudi koji su izgubili izbore", dodao je Mićić.

On je podsjetio da je nakon prošlih opštih izbora iz stranke zbog lošeg rezultata isključen Ognjen Tadić, koji je protiv Milorada Dodika ostvario bolji rezultat nego Vukota Govedarica protiv Željke Cvijanović.

"Tad je Ognjen Tadić bio kriv, a sad Vukota nije kriv. Jesmo krivi, sigurno da smo krivi, svi zajedno. To je ono što treba da vidimo i da idemo dalje. Ja iz SDS-a neću, mogu da ne budem potpredsjednik, ali ostajem član. Ja nemam razloga da se borim za funkciju, imam je, ali želim da SDS stane na noge i da nastavimo putem uspjeha", zaključio je Mićić, koji je gradonačelnik Bijeljine.