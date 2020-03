Mićić razočaran odlukom Predsjedništva SDS-a

BANJALUKA - Predsjednik Gradskog odbora SDS-a Bijeljina Mićo Mićić rekao je da je razočaran odlukom Predsjedništva stranke koje je odbacilo sporazum koji je postigao sa SNSD-om.

"Nisam ni glasao za tu odluku, jer politiku posmatram drugačije i mislim da je ona usmjerena ka tome da korist imaju građani. Riječ je o 12 bitnih projekata za grad. Velike projekte Bijeljina ne može završiti sama i zato smo napravili sporazum", rekao je Mićić.

On je novinarima u Banjaluci izjavio da su među tim projektima izgradnja drinskog nasipa, studentskog doma, auto-puta, izmještanje željezničke stanice, i izgradnja nove, izmještanje i izgradnja nove autobuske stanice, kanalizacije i niz drugih projekata.

"Politiku doživljavam kao sredstvo za razvijanje svog grada i da realizujemo projekte. Sporazum se odnosio prije svega na te projekte. Mnogo smo uradili u Bijeljini i moje razmišljanje je usmjereno ka njenom daljem razvoju", kaže Mićić.

On je najavio da će vidjeti na sjednici Gradskog odbora koje će dalje korake preduzeti.

"Tražićemo neko rješenje. Rekao sam da nikada neću preći u SNSD i nismo razmišljali u tom pravcu kada smo pravili sporazum", rekao je Mićić.

Prema njegovim riječima, priča o saradnji je ispolitizovana kao i tvrdnje da to nanosi štetu SDS-u.

"Nikada nije bilo razgovora o mom prelasku u SNSD, niti je to bio prijedlog ili ucjena. Sve je čisto ekonomski i usmjereno u pravcu razvoja grada. Nama je prioritet ekonomski aspekt kako bi Bijeljina u razvoju sustigla Banjaluku. Mislio sam da ću naići na razumjevanje u svojoj stranci, da će to ići normalnije i lakše, da će me razumjeti i da i oni misle o razvoju Bijeljine. Ali sve je ispolitizovano i podignute su tenzije. Nama u Gradskom odboru je stalo do SDS-a, ali nam je stalo i do građana Bijeljine", naglasio je Mićić.

Na pitanje da li je njegov izbor dogovoreni sporazum ili ostanak u SDS-u, Mićić je rekao da on nije sporan jer je na kraju političke karijere.

"Nedostaje mi malo godina do penzije i nije mi stalo do mojih funkcija i do toga da isključivo ja budem gradonačelnik. Vidjeću raspoloženje građana, a prije svega mog Gradskog odbora. Nije stvar samo u meni, nego i u Gradskom odboru, a najprije u građanima Bijeljine", istakao je Mićić.

On je dodao da će sigurno izaći na lokalne izbore, navodeći da je i danas razgovarao sa predstavnicima nekih stranaka.

"Još ćemo se dogovarati. Ima i drugih stranaka koji žele da podrže moju kandidaturu. Mi hoćemo samo sa onima koji misle dobro Bijeljini i oni će zajedno sa nama ići na izbore i u rješavanje infrastrukturnih projekata", poručio je Mićić.