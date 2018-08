"Migrantska kriza nije ni blizu kraja"

SARAJEVO - Zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mijo Krešić izjavio je danas u Sarajevu da migrantska kriza u BiH nije ni blizu kraja, te da je BiH već postala žarište ilegalnih migranata.

"To je pitanje kojim ćemo se morati baviti neopterećeni politikom i nešto što je jako veliki izazov u ovom trenutku", rekao je novinarima Krešić, upitan da prokomentariše izjavu ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića da je migrantska kriza prošlost.

Krešić je istakao da je u BiH prisutan znatan broj ilegalnih migranata kojima niko ne zna identitet, niti mjesto gdje su oni ušli u BiH, a koji se bez ikakvog nadzora šetaju po BiH.

Na pitanje novinara da prokomentariše zabranu ulaska ruskom piscu Zaharu Prilepinu u BiH, Krešić je rekao da Ministarstvo bezbjednosti o tome nema nikakvu operativnu nadležnost, te da se sva priča i uplitanja u to može temeljiti na informacijama koje dobiju od operativnih agencija.

"Ako je on toliko puta ulazio u BiH nezakonito ili nedozvoljeno, mislim da je to problem gdje agencije moraju preispitati svoj rad. U BiH je veoma teško bilo koju stvar istjerati na čistac. Ja sam dugo ovdje i ne mogu da se sjetim neke stvari koju smo mi istjerali na čistac i da smo do kraja definisali njihove dobre i loše strane", naveo je Krešić.

On tvrdi da ne postoji lista na kojoj se nalaze imena lica kojima je zabranjen ulazak u BiH.

"Obavještajno-bezbjednosna agencija ima svoje poslodavce i one koji je nadziru i kome je ona odgovorna za svoj rad", zaključio je Krešić.