Milačić: Usvajanje rezolucije o Srebrenici je prekrajanje istorije

BRATUNAC - Poslanik u Skupštini Crne Gore Marko Milačić izjavio je danas u Bratuncu na obilježavanju 29 godina od zločina nad srpskim narodom iz srednjeg Podrinja da ga je sramota što je crnogorski parlament usvojio rezoluciju o Srebrenici, jer je to antisrpska politika i prekrajanje istorije.

Milačić je podsjetio da je stranka Prava Crna Gora, na čijem je čelu, glasala protiv takve rezolucije, jer je jasno koja je njena svrha.

"Vidimo sada u regionu, to je sistematska, dugoročna antisrpska politika i prekrajanje istorije", rekao je Milačić.

On je dodao da je Prava Crna Gora glasanjem protiv rezolucije jasno rekla da ne pristaje na diktate i falsifikovanje, kao što je to danas i pokazano obilježavanjem 29 godina od zločina nad srpskim narodom iz srednjeg Podrinja koji su od aprila 1992. do polovine januara 1993. godine počinile muslimanske snage.

On se zahvalio premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću, koji je u svom obraćanju, pozdravio dolazak poslanika parlamenta Crne Gore na obilježavanje godišnjice staradanja Srba u Podrinju. "Želim da se zahvalim vama koji dajete istinsku kulturu sjećanja, jer često kada govorimo o kulturi sjećanja, to je uglavnom kultura selektivnog sjećanja", rekao je Milačić.

On je ocijenio da je selektivna kultura sjećanja gora od zaborava.

"Želimo istinsko pomirenje, ne na bazi negiranja činjenica. Želimo istinski mir, ali ne na bazi falsifikata", poručio je Milačić.

Milačić je naglasio da je najbitnije graditi što čvršće odnose kod jednog naroda koji živi u Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori.