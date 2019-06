Milan Kasapović na čelu teslićkog SDS-a umjesto Miličevića

Umjesto Milana Miličevića, za prvog čovjeka teslićkog SDS-a, izabran je Milan Kasapović. Tako su odlučili delegati na Izbornoj skupštini SDS-a u Tesliću.

On je predsjednik Kluba odbornika te stranke u lokalnom parlamentu i jedan od Miličevićevih najbližih saradnika.

"Samim tim ukazana mi je velika čast, a pred mene stavljena velika obaveza i velika odgovornost da nastavimo uspjehe koje je SDS imao u Tesliću", istakao je Milan Kasapović, novoizabrani predsjednik OO SDS Teslić.

Dobro upućeni izvori iz SDS-a tvrde da je Miličević prepustio poziciju Kasapoviću jer je ubjeđen da će on na mjesto republičkog predsjednika te stranke. Da će zasigurno u trku za prvog čovjeka SDS-a, Miličević je danas još jednom potvrdio.

"To znači da se iz te kandidature neću povući i da ću ući u taj izborni demokratski ciklus sa namjerom da pobjedim. Da li će se to dogoditi to zavisi, naravno, od delegata", naglasio je MIlan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

Transparentnost u glasanju treba da bude budućnost izbornog procesa u BiH, kaže Miličević. Upravo zbog toga, poručuje, teslićki SDS na današnjoj Skupštini promovisao je i skeniranje glasačkih listića. (ATV)