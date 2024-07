Milan Miličević saslušan u tužilaštvu: Pristupio sam potpuno rasterećen

BANJALUKA – Milan Miličević, predsjednik SDS-a i načelnik opštine Teslić, saslušan je danas u prostorijama Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Kako je potvrdio za "Nezavisne novine", u tužilaštvo je stigao po pozivu, a saslušan u svojstvu osumjičenog nakon što je jedan od investitora u Tesliću prijavio da mu Miličević kao načelnik opštine opstruiše izgradnju objekta.

"Radi se o tome da je jedan investitor na nekom objektu, bio nezadovoljan time što nije dobio upotrebnu dozvolu za svoj objekat. Tu se radi o tome da ja kao neko, odnosno kao načelnik opštine treba da dokazujem da nisam opstruisao njegove interese. A ustvari se radi o nekim ljudima koji su jako sumnjivog karaktera. Dakle ti koji su podnijeli tu prijavu protiv opštinske uprave i mene kao načelnika su ljudi vrlo sumnjivog karaktera, a ja treba da dokazujem da nisam lopov", rekao je Miličević.

Navodi da je pristupio sudskom pozivu potpuno rasterećen, te da je sve politički motivisano.

"Nemam nikakav osjećaj krivice. Dao sam izjavu regularno. To će sve ići svojim putem kako to sud obično radi. Mislim da je politički motivisano od strane druge strane, odnosno SNSD-a. Već sam to doživljavao 2016. godine i 2020. godine kada su bili izbori. Dakle, istorija se ponavlja i kada ne možete nekoga okriviti za nešto drugo, onda nastojite da ga prikažete nemoralnim i kriminalnim. Kriminalizovanje mene je stari recept koji pokušavaju da upotrijebe i to im ne može poći za rukom", kazao je Miličević, te dodao da će sarađivati sa sudom u svakom slučaju.

"U principu sam tu da sarađujem, da dajem sve moguće izjave na saslušanjima, pa čak i u slučaju podizanja optužnice, nije nikakav problem", dodao je on.

Pored njega, kako je naveo, saslušano je još nekoliko ljudi iz opštinske uprave, a koji se vežu za procedure izdavanja građevinske dozvole, inspekcijskog nadzora, Odjeljenja za urbanizam.

"Te detalje ne znam, ja sam dao svoju izjavu", rekao je načelnik Teslića.

Kako je nešto ranije prenio ATV, Republičko javno tužilaštvo RS vodi istragu protiv Miličevića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja. Pored njega, objavili su i ime načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Teslić Nikole Stokića.

Istraga u ovom slučaju, kako su prenijeli, vodi se u vezi sa izmjenama regulacionih planova u Tesliću, a na osnovu izvještaja koji je Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) dostavila Republičkom javnom tužilaštvu.

