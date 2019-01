Milan Tubin opozvan sa mjesta predsjednika GO SDS-a Prijedor

PRIJEDOR - Predsjednik Gradskog odbora SDS-a Prijedor Milan Tubin opozvan je danas na vanrednoj skupštini stranke u Prijedoru.

Za opoziv Tubina glasala su 142 člana od 145 koliko ih je prisustvovalo skupštini, dok su tri člana bila protiv.

Zamjenik predsjednika Gradskog odbora SDS-a Sveto Kremenović rekao je da je Tubin samovoljno vodio Gradski odbor i da od aprila 2017. godine, kada je izabran za predsjednika, nije konstituisao sve organe stranke.

Kremenović je naveo da zbog toga nisu uspjeli da se konstituišu mjesni odbori, pa je izborni rezultat od 2014. godine od 7.800 glasova 2018. godine pao na 4.780 glasova.

"Ovo je ujedno i poruka ove vanredne skupštine da više u ovom gradu u SDS-u niko neće samovoljno moći odlučivati i donositi odluke, manipulisati i obmanjivati", istakao je Kremenović.

On je dodao da će odbor u Prijedoru biti konstitusan do redovnih stranačkih izbora tako da ima sve organe, a ne da Izvršni odbor upravlja Gradskim odborom kako je to do sada bio slučaj.

"Pozivam Tubina da prihvati odluku ove skupštine, jer je on naš poslanik, nije svoj i naše ga je glasački tijelo izabralo i treba da poštujemo ove odluke", rekao je Kremenović.

On je objasnio da je današnja vanredna skupština zakazana u skladu sa članom 6. Statuta stranke gdje se kaže da mora biti održana, ako trećina članstva traži vanrednu skupštinu.

Na ovoj vanrednoj skupštini izabrano je tijelo od 29 članova iz deset regiona koji će provesti unutarstranke izbore do izbora novog rukovodstva stranke, koji bi trebalo da budu završeni do polovine aprila.

Potpredsjednik SDS-a Drago Bundalo, koji je prisustvovao vanrednoj skupštini,

smatra da je ovo moralo da se dogodi, da svaka ozbiljna stranka poslije izbora treba da održi skupštinu, kao i da je i SDS zakazao, ali je prekinuta.

"I dalje smatram da treba da stvorimo uslove da se skupština SDS-a održi i da se ponude određena rješenja, jer ovakvo stanje nije dobro", naglasio je Bundalo, te dodao da dio stranačkog rukovodstva nije želio da prizna da je stranka izgubila izbore.

Nekadašnji predsjednik Gradskog odbora SDS-a u Prijedoru Dušan Berić rekao je da se Tubin ponašao nedemokratski, a da stranka može opstati na demokratskim principima, te pozvao članove da se vrate izvornosti, sabornosti i demokratiji u SDS-u.

Berić je istakao da je SDS satkan od narodnih interesa, da nije privatna firma i da će imati onoliko koliko je narod bude prihvatio.

Aktuelni odbornik u Skupštini grada Prijedora Slavko Švraka kaže da je od ranije postojala potreba da se održi ova skupštine, ali da dosadašnji predsjednik nije imao sluha za to.

On je pozvao sve članove SDS-a u Prijedoru i u svim gradskim odborima da se promijeni situacija u SDS-u, jer je "SDS je potreban Republici Srpskoj".

Članovi u Prijedoru pojasnili su novinarima da Skupština Gradskog odbora SDS-a Prijedor ne broji ukupno 279 članova, već tridestak manje, zbog prelaska članova u druge stranke ili zbog nekih drugih okolnosti, što, kako su naveli, govori o neažurnosti dosadašnjeg Gradskog odbora.