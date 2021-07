Milanović: BiH postala Evropi predzadnja rupa na svirali

MOSTAR - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas tokom predavanja u prostorijama Sveučilišta u Mostaru da je Hrvatska potpisnica Dejtonskog sporazuma i da je njegova dužnost je da kaže kada vidi nepravilnosti vezane za BiH.

"Kada govorimo o Hrvatskoj, govorimo o državi koja ima itekakav interes u BiH. Mi smo susjedi. Ovdje ne živi samo pola miliona Hrvata, nego i sto hiljada pripadnika drugih naroda koji imaju hrvatsko državljanstvo. Ne dolazim se ovdje uplitati u unutrašnje stvari BiH. To je jeftina podmetaljka. Dolazim da ukažem na to da Hrvati u BiH ne mogu izabrati svog člana Predsjedništva, a to bi trebao biti temelj bilo kakvog dogovora o zajedničkom životu", kazao je Milanović.

Naglasio je da je problem što za BiH u Evropi nema nikakvog interesa.

"Više, nažalost, koordinirane državne politike nema. Kao hrvatski predsjednik nemam izbora, nego da se 'guram' po NATO-u i Briselu. Nikad kao predsjednik nisam uložio veto. Prvi put sam ga uložio na samitu NATO-a. Problem je što za BiH u Evropi nema nikakvog interesa, postala je predzadnja rupa na svirali i kad nema mačaka koje riču, miševi kolo vode. Njemačka kancelarka o stvarima u BiH nema pojma. Ona ne zna ko je (Milorad) Dodik, ko je treći član Predsjedništva BiH", kazao je, između ostalog, Milanović.

Obraćanje je završio porukom da je njihovo strpljenje veliko, ali nije bezgranično i da u ovome niko ne treba prepoznati trunku prijetnje.

"Kada vam kažu da ste nacionalist, pozovite se na mene, ja sam do jučer bio 'Crveni Zoka', a sada sam nacionalist po njihovim pričama", zaključio je Milanović, koji je danas posjetio spomen-obilježje "Osmica" u Vitezu, gdje je odao počast djeci koja su, prije 28 godina, poginula u eksploziji granate ispaljena s položaja Armije RBiH.