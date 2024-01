Milanović: Rekao sam Dodiku da se smiri

SPLIT - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je tokom današnje posjete Splitu da svi Srbi misle ono što priča Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

"Ovo što Milorad Dodik priča, s njim se ne slažem, rekao sam mu da se smiri. Ali to misle svi Srbi. To je stvarnost. Oni to žele kao što su Hrvati to željeli 1991. godine. Nama to ne odgovara. Ali to je stvarnost. To je realan život", rekao je Milanović govoreći o Dodikovim izjavama o razbijanju BiH, prenosi N1.

Istakao je da to što Dodik kaže treba svakoga da zabrine.

Upitan u Splitu da prokomentariše situaciju u Bosni i Hercegovini, Milanović je kazao da ona za Hrvatsku s jedne strane ne znači ništa, ali s druge strane, sve što se tiče statusa Hrvata u BiH – tiče se i Hrvatske.

Govoreći o preletima američkih vojnih aviona preko teritorije Bosne i Hercegovine na Dan RS, hrvatski predsjednik je rekao da ti avioni prelijeću i Hrvatsku, a da Hrvate niko ni za šta ne pita.

„Amerikanci lete preko Hrvatske, koridor im je otvoren. Iz Avijana prolaze prema BiH. U međuvremenu je NATO napustio BiH. To je sad nekakva misija EU. I šta se dogodilo? Par aviona, pretpostavljam američkih, letjeli su preko Hrvatske, rutinski, jer su to dogovorili s nekim u Sarajevu, nas ne moraju ništa pitati, preletjeli su. To se nije dogodilo jednom, stalno se to događa. Bila je nekakva vježba u BiH, a tamo je sve komplikovano. Ministar Bošnjak je sve sam dogovorio s NATO-om, ovi su doletjeli na vježbu koja je morala biti dvije nedjelje kasnije. Ali je održana na taj nesrećni dan RS da bi se pokazalo Srbima. Bez obzira na Dodika koji svašta priča, ovi avioni lete preko Hrvatske jer im je to komotno. Mogu i preko Crne Gore ući u BiH. Mi smo tražili da se uključimo u tu Altea misiju jer smo članica NATO. Kad je ta misija počinjala, nismo bili i NATO i EU. Ali i danas nas ne puštaju u misiju u BiH. Možemo da dajemo svoje ljude u Avganistan…”, rekao je Milanović.

“Mi smo tu da se preko nas leti, ali kad Hrvatska kao članica NATO traži da učestvujemo, otpilili su nas kao zadnjeg balavca. Ovog trenutnog ministra spoljnih poslova”, rekao je Milanović.

Pitajući kako mogu da lete preko Hrvatske, Milanović je odgovorio: „Pa mogu šta hoće. A šta Hrvatska traži? Ništa. Mi bismo tamo imali dva čovjeka, možda nikoga. Pa ne bi mi išli tamo tenkovima. To je pitanje statusa, digniteta. Mi smo sumnjivi, a Holandija koja je tamo bila u Srebrenici je u redu”, rekao je Milanović ironično.

