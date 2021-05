Milanović i Plenković: Važna ravnopravnost konstitutivnih naroda u BiH

BRISEL - Najviši zvaničnici Hrvatske danas su na sastanku Savjeta EU za spoljne poslove u Briselu, u sklopu dvočasovne rasprave o zapadnom Balkanu, istakli važnost ravnopravnosti tri konstitutivna naroda u BiH.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković iznijeli su jedinstven stav kada je riječ o eliminaciji bilo koje vrste diskriminacije u izbornom procesu u BiH, prenosi HRT.

Milanović smatra da treba insistirati na promjenama.

"Treba praviti permanentni pritisak, a Hrvatska kao članica EU to može i mora se poštovati Dejton, samo to. Dejton je daleko od savršenog, ali ispod tog standarda ne možemo ići. To je interes Hrvatske, ja ga tako vidim i to je sigurno interes Hrvata u BiH", naglasio je Milanović.

Plenković smatra da o promjenama u izbornom procesu treba postići konsenzus stranaka u BiH.

"Mislim da je prije svega na institucijama i političkim strankama u BiH da o toj temi postignu konsenzus. To nije rješenje koje će se moći nametnuti od bilo koga iz vana. Svi oni koji žele dobro BiH, a mi sigurno želimo, smatraju da se ta vrsta odgovornosti u četvrtoj deceniji slobode može dogoditi i u BiH", istakao je Plenković.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj rekao je da su se ministri spoljnih poslova EU saglasili da BiH ovu godinu treba da iskoristi za ubrzanje izbornih i ustavnih reformi.

Borelj je rekao na konferenciji za novinare, nakon sastanka šefova diplomatije EU, da će Brisel te napore podržavati svakodnevnim angažovanjem specijalnog predstavnika EU u BiH.