ZA­GREB - Zo­ran Mi­la­no­vić, pred­sje­dnik Hrvat­ske, op­tužio je pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vića da spre­ma po­li­tički udar.

Mi­la­no­vić je re­kao da Vla­da Hrvat­ske, ko­ju pre­dvo­di Plen­ko­vić, spre­ma po­li­tički udar na us­ta­vno-pra­vni i de­mo­krat­ski po­re­dak ze­mlje, na­mje­rom da Voj­nu bez­bje­dno­sno-oba­vje­štaj­nu agen­ci­ju (VSOA) sta­vi pod di­rek­tno uprav­lja­nje Mi­nis­tar­stva od­bra­ne.

Umjes­to po­što­va­nja us­ta­vne pro­ce­du­re za ime­no­va­nje načel­ni­ka Agen­ci­je i su­pro­tno us­ta­lje­noj de­mo­krat­skoj pra­ksi, na­gla­sio je Mi­la­no­vić, Vla­da je pri­pre­mi­la ne­us­ta­vno rje­še­nje, pre­ma ko­jem bi pri­vre­me­nog čel­ni­ka pos­tav­ljao i ra­zrje­ša­vao mi­nis­tar od­bra­ne.

"Želim bi­ti ja­san: to je po­li­tički udar Plen­ko­vića na us­ta­vni po­re­dak i de­mo­kra­ti­ju, ko­ji Hrvat­sku vraća u do­ba ka­da su oba­vje­štaj­ne službe bi­le pod di­rek­tnom kon­tro­lom vla­da­juće stran­ke", ka­zao je Mi­la­no­vić.

Is­tiče da čel­nik VSOA mo­ra bi­ti ime­no­van po Us­ta­vu usa­gla­ša­va­njem pred­sje­dni­ka i pre­mi­je­ra uz pret­ho­dno miš­lje­nje Sa­bo­ra i da 10. ju­la is­tiče man­dat čel­ni­ku VSOA u os­tav­ci Ivi­ci Kin­de­ru. Plen­ko­vić je od­go­vo­rio da je Vla­da po­sla­la pri­je­dlog o ime­no­va­nju Mi­je Va­lidžića na mjes­to čel­ni­ka VSOA, još u fe­bru­aru.

"Mi smo čuli da se to ne pri­hva­ta, jer je Vla­da ne­ko­ga 'ba­ci­la pre­ko plo­ta'. Ka­kav je to ar­gu­ment? Za ra­zli­ku od nje­ga, mi po­štu­je­mo pro­ce­du­ru, Us­tav. Is­ti Mi­la­no­vić, ko­ji je si­lo­vao Us­tav kad je na­me­tao svo­ju kan­di­dat­ki­nju za pred­sje­dni­cu Us­ta­vnog su­da, sad on na­ma so­li pa­met da šti­ti Us­tav i pro­ce­du­ru. Upra­vo je su­pro­tno, Vla­da je pre­dložila kom­pe­ten­tnog čo­vje­ka", re­kao je Plen­ko­vić. (In­dex)