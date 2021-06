Milanović potvrdio: U deklaraciji NATO samita stavljen Dejtonski sporazum

ZAGREB - U završnoj deklaraciji današnjeg NATO samita u Briselu stavljen je Dejtonski mirovni sporazum ako osnov funkcionisanja Bosne i Hercegovine, potvrdio je to danas predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

"Nakon što sam, ne volim reći zaprijetio, ali nakon šest dana ignoriranja i potpune gluhoće na našu molbu da se u završnoj deklaraciji uopće spomene Dejtonski sporazum kao osnov funkcioniranja Bosne i Hercegovine morali smo reći da ćemo se suprotstaviti konsenzusu. Razgovarao sam juče oko 3 sata popodne sa glavnim tajnikom i to je riješeno u pola minute – što govori samo za sebe, odnosno da je to trebalo biti riješeno puno ranije. Ali da, trebalo je šest dana dok nismo uspjeli isposlovati da se u završnu deklaraciju u komunike Samita u pasusu o BiH uopće spomene Dejton kao osnova funkcioniranja. To je mala stvar za Samit, vrlo marginalna, fusnota, ali za nas to je Bigfoot, Sasquatch“" izjavio je Milanović.

Naveo je i da se priklanjaju svemu što stoji u komunikeu i da to podržavaju.

Lideri 30 NATO članica okupili su se danas na samitu u Briselu na kojem bi trebalo da donesu odluke o reformama Saveza do 2030. godine, što uključuje prilagođavanje izazovima poput destabilizacionih aktivnosti Rusije, uspona Kine, terorističkih prijetnji, kibernetičkih napada i klimatskih promjena.