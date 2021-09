Milanović razbjesnio i Sarajevo i Beograd

SARAJEVO, NJUJORK - Izjavom da je predsjednik i hrvatskih građana koji žive u BiH, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović uspio je da naljuti političke zvaničnike iz Sarajeva, dok su mu iz Beograda zamjerili što u negativnom kontekstu spominje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Milanović je, naime, nakon obraćanja u Generalnoj skupštini UN-a kritikovao predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, kazavši kako ne zna s kojim mandatom je došao i u čije ime govori.

"Čak i da je predstavnik Hrvata, jer oni funkcioniraju kao tri člana, ja sam rekao da sam ja predsjednik Hrvatske, predstavnik hrvatskih građana, Hrvata, pa na neki način i onih Hrvata koji žive u BiH. To je moja dužnost i obaveza i osjećaj na kraju krajeva. U onoj mjeri u kojoj Ustav kaže, da se brinemo i vodimo računa o statusu Hrvata izvan Hrvatske, ali uz poštovanje zemalja, da", rekao je Milanović.

Pojasnio je potom da građani BiH hrvatske narodnosti imaju hrvatsko državljanstvo, te da je on u tom kontekstu njihov predsjednik.

Potpredsjednik SDA Adil Osmanović ocijenio je da je Milanovićeva izjava skandalozna.

"On je predsjednik Republike Hrvatske i čudi me za takvog jednog visokog funkcionera da može dati takvu izjavu", rekao je Osmanović za "Nezavisne novine".

Poslanik SDP-a u Predstavničkom domu BiH Saša Magazinović rekao je za N1 da Milanović vjerovatno jeste predsjednik onima koji imaju i hrvatsko državljanstvo, ali...

"Ima ih dosta koji nisu Hrvati, a imaju hrvatsko državljanstvo. Da je rekao da je predstavnik velikog broja ljudi koji žive u BiH, hrvatskih državljana, bilo bi tačno. Ovo što je rekao vuče na nešto, da ne koristim ružnu riječ. Razumljivo je, ali ne podržavam što Milanović govori o BiH. Milanoviću i Vučiću je BiH džabna karta. Oba prema vani se predstavljaju kao neko ko je moćan i u drugoj državi, što odgovara istini, jer vidimo da nam se svaki dan s manje ili više uspjeha miješaju u unutrašnja pitanja. O čemu bi Milanović govorio da nije nas", pita Magazinović.

Uspio je Milanović naljutiti i zvanični Beograd, rekavši da je najteža stvar to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić "bio jedan od najistaknutijih ratnih huškača devedesetih" i da to smatra preprekom Srbiji u EU integracijama.

Na tu, ali i izjavu da je on predsjednik Hrvata u BiH, oštro mu je juče odgovorio ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

"Milanović svakim napadom na Srbiju potvrdi da spada među gluplje političare u Hrvatskoj, a pošto je sebe proglasio za predsednika Hrvata u Bosni i Hercegovini, onda i među političarima u Hrvata", naveo je Vulin.

Vulin ne vidi problem u želji Milanovića da predsjednik Hrvatske zastupa i Hrvate gdje god da žive, ali...

"Zašto onda nije legitimno da je predsednik Srbije predsednik svih Srba i da zastupa sve Srbe gde god oni da žive? Ili je sve to moguće, ali samo da predsednik Srbije nije Aleksandar Vučić", ukazao je juče Vulin.

Vučić je dan ranije ocijenio da Milanoviću smeta to što će Srbija ove godine, kako tvrdi, preteći Hrvatsku po ukupnom BDP-u, i to za 300 do 600 miliona evra razlike.

Milanović se, inače, tokom obraćanja na godišnjoj sjednici Skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku dotakao brojnih tema. Naravno, uključujući i BiH.

"Bosna i Hercegovina, kako bi krenula naprijed, treba okvir koji se temelji na principima federalizma, decentralizacije i legitimnog predstavništva. Koncept konstitutivnog naroda često je pogrešno predstavljen kao prepreka jednakim pravima svih građana. Reforme u BiH su nasušno potrebne", rekao je Milanović.

"Narativi u BiH često se kreću između dva uporno neostvariva i nepravedna cilja - centraliziranog upravljanja i separatizma", dodao je.

"Svaki je protivan duhu ustavnog okvira", naveo je Milanović.

On se u Njujorku sastao i s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom, te izjavio da su prijateljski razgovarali o BiH.

"Ono što sam naglašavao Erdoanu jest da u Hrvatskoj nema baš nikoga tko će se razmetati pričama da će se Mostar i Hercegovina otcijepiti, što čujemo od nekih drugih za neke druge dijelove BiH. I to nije pametno i potrebno. U Hrvatskoj nitko ne zagovara takvu politiku i takve ishode, niti tako misli", naveo je Milanović.