Milanović se oglasio nakon posjete Dodikovom imanju

​U interesu svih u BiH je da se Dejtonski sporazum poštuje, poručio je danas hrvatski predsjednik Zoran Milanović i upitao da li je to dovoljan razlog za odlazak na imanje srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika.

Milanović se našao na meti kritika sarajevskih medija zato što je nakon boravka u Jajcu u povratku za Zagreb boravio na imanju Dodika.

"Takvo je vrijeme", rekao je Milanović i dodao:

"Nije normalno da ja nakon dana proslave oslobođenja Jajca, starog grada Hrvoja Vukčića Hrvatinića, umjesto na druženje s Bošnjacima i njihovim predstavnicima, kojima je Hrvatska vojska omogućila da bez ispaljenog metka dođu u svoj grad, idem kod Dodika. Ali takvo je vrijeme. Hrvatska vojska je oslobodila Jajce, niko drugi".

Milanović je to rekao na "Diplomatskoj berbi", na kojoj je domaćin šefovima diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditovanih u Hrvatskoj.

Hrvatski predsjednik je u razgovoru s novinarima komentarisao i navode da je na radnom ručku tokom samita Brdo-Brioni negirao "genocid u Srebrenici", a onima koji se, kako je kazao, usuđuju da prenose razgovore sa kafe na službenom ručku, gdje je već usvojena svaka deklaracija, poručio je da nisu dostojni ne samo njegovog komentara, nego ni da sjede za njegovim stolom.

"Kako stvari stoje, više i neće", jasan je Milanović.

Na pitanje novinara u kom kontekstu se na ručku pričalo o "genocidu u Srebrenici", Milanović ističe da je u ovom konkretnom slučaju sve izmišljeno.

Dodao je da se treba čuvati ljudi koji se spuštaju "toliko plitko i nisko", te da je jasno da su zbog toga "prljavi i niski i neće reći stvari, već u ovom slučaju konkretno izmišljaju".

Govoreći o genocidu generalno, Milanović je rekao da je to politička metrika, te da ima potrebu da govori o tome šta je genocid, šta treba da bude genocid i gdje je granica.

"To je u jednom trenutku grupa ljudi odredila, a druga grupa ljudi presudila. To nije prirodni zakon. Padanje kiše možemo objasniti svim fizikalnim i hemijskim parametrima. Motive za genocid, šta je ustvari, to je stvar razgovora. Zato nema tabua. Ne smije biti 'svetih krava' osim temeljne ljudske sposobnosti koje sam pokazao niz puta, pa i odlaskom u Srebrenicu prvom prilikom kao premijer", rekao je Milanović, prenijeli su hrvatski mediji.

Poručio je, međutim, da neće dopustiti da ga, kako je kazao, zulumčare i da mora da pazi i da objašnjava svaku izgovorenu riječ.

Jer, istakao je, time ponižava i državu i narod koji predstavlja i zato "neka svako iz toga izvuče zaključak".

Milanović se našao na udaru sarajevskih medija i pojedinaca, ne samo Bošnjaka, zbog navodnog "negiranja genocida u Srebrenice", na Brdu kod Kranja, ali i zbog nedavnog boravka na privatnom imanju Dodika.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH je uputilo Hrvatskoj demarš zbog njegove navodne izjave, ali je hrvatski ambasador odbio da ga primi.

Iz Milanovićevog kabineta juče je saopšteno da su njegove izjave o Srebrenici laž.

"Laž, laži ne komentarišemo", saopšteno je.