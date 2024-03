Milatović: Otvaranje pregovora veliki korak na evropskom putu BiH

Predsjednik Crne Gore Јakov Milatović čestitao je BiH otvaranje pristupnih pregovora sa EU, ocijenivši da je ovo veliki korak na evropskom putu te zemlje.

"Prosperitet i stabilnost regiona Zapadnog Balkana usidreni su kroz pristupanje EU", napisao je Milatvić na društvenoj mreži Iks.

Congratulations to. This is a major step along the country’s EU path. Prosperity and stability of the Western Balkan region is anchored through the EU accession. @KristoBorjana @vonderleyen https://t.co/Xw8YEbevK8