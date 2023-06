Miličević: Ako pobijedim, pozvaću i Jelenu Trivić

BA­NJA­LU­KA - Srpska de­mo­krat­ska stran­ka (SDS) će u ne­dje­lju, 11. ju­na, do­bi­ti no­vog pred­sje­dni­ka, a naj­bliži toj po­zi­ci­ji je aktu­el­ni vrši­lac dužnos­ti pred­sje­dni­ka Mi­lan Mi­ličević, ko­ji je tre­nu­tno i je­di­ni kan­di­dat za tu fun­kci­ju.

U razgovoru za "Nezavisne novine" Miličević ističe da će, ukoliko dobije podršku na izbornoj sjednici Skupštine, raditi na jačanju stranke u mjestima gdje "škripi", poput Banjaluke, ali i da će po preuzimanju funkcije predsjednika pozvati na razgovor i sve predstavnike opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, uključujući i predsjednicu Narodnog fronta Jelenu Trivić.

Za ovakav scenario, Miličeviću je potrebno da pobijedi na stranačkim izborima.

A kako stvari stoje, to ne bi trebalo dovoditi u pitanje, jer je on prijedlog većine gradskih i opštinskih odbora.

"Biraće se predsjednik i članovi Glavnog odbora. Do ovog momenta postoji samo prijedlog više stranačkih odbora za moju kandidaturu. Ali, moguće je da se to promijeni, ne samo do nedjelje, već i na samoj sjednici Skupštine", kaže Miličević.

Na pitanje kakva je trenutna situacija u SDS-u i šta je potrebno ovoj stranci da se vrati na "stare staze slave", on navodi da su mjesni odbori baza stranke.

"Izborne sjednice skupština u mjesnim i opštinskim odborima koje smo sproveli na unutarstranačkim izborima daju nam za pravo da se nadamo najboljem, prije svega jer će ubuduće te odbore voditi mladi ljudi. Ljudi koji vode mjesne odbore su važniji od svih drugih, čak i od predsjednika SDS-a", ističe Miličević.

Najveći problem kada je u pitanju pozicija stranke u Srpskoj su vodeći centri, poput Banjaluke i Doboja. Miličević je uvjeren da će se to promijeniti do izbora 2024. godine, prvenstveno u najvećem gradu. U SDS-u očekuju značajan pomak u odnosu na prošle lokalne izbore, kada su osvojili samo jedno odborničko mjesto. Podsjetimo, trenutno nemaju ni to, jer je Aleksandar Petković napustio stranku.

"Ne treba imati prevelika očekivanja, ali ako smo na izborima 2020. imali jednog odbornika, smatram da je sada realan cilj najmanje tri", rekao je Miličević.

Dok poručuje da će problemi u Banjaluci biti riješeni, v.d. predsjednika SDS-a tvrdi da unutar opozicije nema velikih problema.

"Naši odnosi su dobri tačno onoliko koliko treba da budu, a to je da imamo zajednički cilj koji se zove svrgavanje ovog režima. Naši personalni odnosi će se profilisati. Ako budem izabran za predsjednika stranke, ja ću pozvati lidere svih opozicionih partija i drugih grupa koje opoziciono razmišljaju na sastanak. SDS je spreman da bude osovina tog pokreta", naveo je Miličević.

A da li će Jelena Trivić biti kamen u "opozicionoj cipeli", s obzirom na prelaske poslanika SDS-a i PDP-a u njene redove te činjenice da niko iz opozicije, uključujući i Miličevića, nije prisustvovao prvoj izbornoj sjednici Skupštini Narodnog fronta?

"Ja nisam bio na izbornoj sjednici Skupštine Narodnog fronta jer su oni poslali poruku SDS-u dan prije te sjednice Skupštine da nismo dobrodošli, u vidu prelaska jednog našeg poslanika. Međutim, postoje stvari koje se prevaziđu, preko kojih se pređe, ali koje se ne zaboravljaju. Ali kad je zajednički cilj u pitanju, sješćemo za isti sto, jer su cilj izbori 2026, dok su lokalni 2024. godine druga priča. Neka naša pojedinačna neslaganja ne treba da budu kamen spoticanja ako postoji dobra volja. Ako ne postoji, mi ćemo ići svojim putem, ali opet ka zajedničkom cilju", naveo je Miličević.

Novinar Darko Momić smatra da je pred Miličevićem izuzetno težak zadatak.

"Najjača opoziciona stranka mora da se vrati sebi i svojoj politici i da od SDS-a ponovo postane Srpska demokratska stranka, jer je potrebna svima u Republici Srpskoj. Iako može zvučati paradoksalno, SDS kao takav je potreban i aktuelnoj vlasti u RS. Vjerujem da oni koji žele da rukovode tom strankom znaju o čemu govorim", navodi Momić, koji je isto tako veoma kritičan prema Jeleni Trivić.

"Što se tiče Jelene Trivić i njenog Narodnog fronta, ne vidim iz kojeg bunara može da izvuče glasove. SDS i PDP su 2018. godine osvojili 25 poslaničkih mandata, a prošle godine su SDS, PDP i Vukanovićeva Lista za pravdu i red osvojili 25 mandata. Znači, nisu privukli nove, već samo drugačije raspodijelili postojeće opozicione glasove, a sada iz tog bunara treba da zahvati i Trivićeva", kazao je Momić.

Bez obzira na to da li će Miličević imati protivkandidata ili više njih, onaj ko pobijedi na nedjeljnim stranačkim izborima biće osmi predsjednik SDS-a.

Podsjetimo, do sada su na čelu stranke bili Radovan Karadžić, Aleksa Buha, Dragan Kalinić, Dragan Čavić, Mladen Bosić, Vukota Govedarica i Mirko Šarović.