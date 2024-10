Miličević: Imovina je crvena linija

BANJALUKA - Milan Miličević, predsjednik SDS-a rekao je da je državna imovina crvena linija ispod koje niko u Republici Srpskoj ne bi smio ići.

"To je pitanje budućnosti Republike Srpske i očuvanja dejtonske strukture BiH. Dva člana Predsjedništva BiH, Denis Bećirović i Željko Komšić su izašla iz ustavom propisanih nadležnosti Predsjedništva BiH. Zato očekujem od Nebojše Radmanovića i Nikole Špirića, kao članova kolegijuma Predstavničkog i Doma naroda PS BiH, da ne dozvole da Komšićev i Bećirovićev zakon uđu u dnevni red sjednica jer je riječ o aktu čiji predlagač nije ovlašćen za predlaganje takvog zakona" rekao je Miličević povodom jučerašnje sjednice Predsjedništa BiH na kojoj je, preglasavanjem Željke Cvijanović, člana Predsjedništva BiH usvojen Zakon o državnoj imovini.

On je rekao da je preglasavanje u Predsjeništvu viđeno i ranije ali da je u ovom mandatu nova praksa da dva člana Predsjedništva BiH ruše Ustav i usvajaju akte koji nisu nadležnost Predsjedništva BiH.

"To je bio slučaj sa Zakonom o gasu, a sada je Zakonom o državnoj imovini. Njihov cilj je jasan-žele da aktuelizuju određene teme, nadajući se međunarodnom intervencionizmu. Što se tiče SDS-a, niti nam je prihvatljivo preglasavanje, niti nam je prihvatljivo nametanje. Republika Srpska ima pravo na svoju imovinu koje joj je dato Dejtonskim mirovnim sporazumom i nikakvi pritisci i ucjene to neće promijeniti, bar što se tiče SDS-a. Ukoliko vlast u Republici Srpskoj pokuša da pravi trule kompromise, neka znaju da to nećemo dozvoliti. Ono što nam je dao Djeton, niko nm ne može oteti", saopšteno je iz SDS-a.

