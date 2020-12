Milićević: Neću dati ostavku, ne prihvatam optužnicu Tužilaštva BiH

SARAJEVO - Zamjenica premijera Federacije BiH i federalna ministrica financija Jelka Milićević izjavila je danas u Sarajevu da neće podnijeti ostavku odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi slučaja s respiratorima.

"Potpuni legitimitet imam. Znači, ako sam ja nesavjesno obavljala svoj posao, neko to mora dokazati i pokazati. U ovom trenutku nije to pitanje savjesnog rada ministra finansija, to je pitanje savjesnog rada Ministarstva finansija. Mi imamo zakone. Ti zakoni u svakom segmnetu, u svakom trenutku su ispoštovani do kraja", rekla je Milićević.

Samim tim, kako je istakla, ne prihvata kvalifikaciju, niti optužbu koju je uputilo Tužilaštvo.

"Svim silama ću se truditi i ja i Ministarstvo finansija da pokažemo i dokažemo da mi vrlo, vrlo savjesno obavljamo svoj posao. Upravljati budžetom od pet milijardi KM i da vam neko kaže bez ikakvog argumenta da nesavjesno obavljate svoj posao, to je uvreda za struku, posebno uvreda za ministra finansija. S ovog mjesta odgovorno tvrdim da ne želim dati ostavku, neću dati ostavku dok to ne zatraži neko ko ima mandat da to zatraži od ministra finansija u Vladi FBiH", dodala je Milićević.