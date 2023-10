Miličević: Nemam namjeru da uzaludno mirim opoziciju

BANJALUKA - Svako cjepkanje opozicije je štetno i služi isključivo ovoj vlasti, a SDS će učiniti sve da okupi stranke opozicije za jedan sto, jer još uvijek smatram da to nije uzaludno i da SDS to može, poručio je Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke.

Međutim, lider SDS-a je dodao da je za dogovor potrebna volja ostalih partija koje djeluju opoziciono, te da nema namjeru da uzaludno pokušava da ih pomiri.

"Postoji animozitet unutar ostalih stranaka opozicije u Republici Srpskoj, ali Srpska demokratska stranka i ja kao njen predsjednik imamo dobre odnose sa svim istaknutim članovima opozicije ma kojoj partiji pripadali", kazao je Miličević.

Naglasio je da on, kao predsjednik najveće opozicione partije u Republici Srpskoj ima obavezu da cijelu opoziciju, odnosno njene predsjednike okupi kako bi se dogovarali, te pokušali da na lokalnim izborima 2024. godine idu zajedno u najvećem broju gradova i opština u Republici Srpskoj.

"To će biti i priprema za nešto mnogo veće što nas čeka 2026. godine na opštim izborima“, rekao je Miličević, poručujući da će na tom zadatku istrajati dok god bude mogućnosti za postizanje dogovora.

"Ali, nemam namjeru da to radim uzaludno. Oni međusobno, a i na različitim nivoima imaju veoma lošu ili i uopšte nemaju komunikaciju, ali i dalje ću biti uporan u tome da Srpska demokratska stranka ostane taj faktor okupljanja, ali naravno, do neke granice mogućeg. Onog momenta kada vidim da moja energija koju ulažem u to spajanje ljudi iz opozicije ne daje rezultate posvetiću se samo onom što je moj prioritetni zadatak. A to je Srpska demokratska stranka, i svakako, promjena ove vlasti i stvaranje boljeg života u Republici Srpskoj“, naglasio je Miličević.

