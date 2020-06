Miličević: Podržavam odluku kluba odbornika SDS-a, ne prisustvujem sjednicama

TESLIĆ - Načelnik opštine Teslić Milan Miličević podržao je odluku Kluba odbornika SDS-a da do kraja mandata ne učestvuju u radu lokalnog parlamenta i najavio da će i dalje obavljati administrativne obaveze koje proizilaze iz njegove funkcije, ali da neće prisustvovati sjednicama.

"Potpuno razumijem i opravdavam odluku Kluba odbornika SDS-a da više ne učestvuje u radu Skupštine opštine /SO/ Teslić. Kao načelnik poštujem instituciju Skupštine opštine i sve svoje obaveze u smislu pripreme materijala za održavanje narednih sjednica Skupštine ću da ispunjavam, kao što sam radio i do sada, a prema Programu rada SO", izjavio je Miličević na današnjoj konferenciji za novinare.

On je poručio da će i dalje ispunjavati svoje zakonom propisane obaveze prema ovoj ustanovi, a skupštinske materijale će zajedno sa opštinskim službama pripremati profesionalno i savjesno.

Miličević je izrazio žaljenje što Narodna skupština Republike Srpske nije odlučila da raspusti saziv Skupštine opštine Teslić koji je izglasao opoziv načelnika opštine, a koji nije dobio podršku građana na referendumu u martu prošle godine.

Odbornici SDS-a napustili su sjednicu SO Teslić tokom rasprave o izvještaju o radu za prošlu godinu lokalnog Doma zdravlja, kojem je prethodio verbalni konflikt nezavisnog odbornika Radislava Đurića sa predsjednikom Kluba odbornika SDS-a Milanom Kasapovićem.

Kasapović je naveo da je na portalu ove stranke objavljen dokument Poreske uprave Republike Srpske sa podacima koji se odnose na poslovanje teslićkog preduzeća, vlasnika nedavno preminulog brata odbornika Radislava Đurića.

Kasapović je izjavio da je predsjednik Skupštine opštine Miroljub Letić na današnjoj sjednici pokazao da nije u mogućnosti da obezbijedi normalan tok sjednice i da Klub SDS-a ne želi da do kraja mandata učestvuje u radu lokalnog parlamenta samo da bi bio vrijeđan.