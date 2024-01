Miličević: Pokrenućemo upravni spor protiv Špirića

BANJALUKA - Pozivam SNSD da prestane blokirati Zakon o Ustavnom sudu BiH koji je predložio SDS, a koji voljom SNSD-a stoji u fioci predsjedavajućeg Doma naroda Nikole Špirića, poručio je Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS).

On je podsjetio da je Špirićeva obaveza bila da odmah nakon što je stigao zakon, isti uvrsti na dnevni red naredne sjednice Doma naroda, a pošto to do danas nije učinjeno, kazao je da SDS pokrenuti upravni spor.

Miličević je ponovio da, Ustavni sud BiH bez sudija iz Republike Srpske nema legitimitet za donošenje odluka, jer krši temljeno ustavno načelo konstitutivnosti tri naroda i dva entiteta.

"Zbog donošenja političkih odluka suprotnih Ustavu BiH, sebi prisvajajući ulogu ustavotvorca, Ustavni sud BiH je davno izgubio legitimitet, a sad se otvara i pitanje legalnosti budućih odluka jer u tom sudu nema sudija iz Republike Srpske, što je propisano Ustavom BiH. Podsjetiću vas da je OHR 2002. godine, u vrijeme strahovlade Pedija Ešdauna, poništio izbor dvoje sudija iz Republike Srpske i tada sjednice Ustavnog suda nisu održavane šest mjeseci sve dok oni nisu ponovo izabrani”, naveo je prvi čovjek SDS-a.

Prema njegovim riječima, izlaz iz ćorsokaka je donošenje Zakona o Ustavnom sudu i zamjeni stranih sudija domaćim, podsjetivši da je upravo takvo zakonsko rješenje prije nekoliko mjeseci predložio SDS.

"Takav zakon je, u skladu sa zaključcima Narodne skupštine, prije tri mjeseca, u proceduru u Domu naroda uputio delegat SDS-a Želimir Nešković. Nažalost, taj zakon nikada nije došao na dnevni red, iako se po Poslovniku Doma naroda morao naći na prvoj sjednici kao obavezna tačka dnevnog reda. Ovo je prvi put u istoriji PS BiH da se obavezna tačka dnevnog reda krije u fioci predsjedavajućeg Doma naroda, u ovom slučaju Nikole Špirića. Zbog ovog brutalnog kršenja Poslovnika, pokrenućemo upravni spor", naglasio je Miličević.

Podsjetimo, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a, juče je nakon sastanka sa koalicionim partnerima u Banjaluci poručio da se pitanje Ustavnog suda i izbora sudija iz Srpske mora riješiti. Međutim, predsjednik SDS-a sumnja u takve namjere Dodika i njegovih partnera iz vlasti.

"Pitam se da li je SNSD-u uopšte stalo da se usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH?! Naše prijedloge blokiraju, a svoj nemaju i ne predlažu, tako da imam utisak da im ovo stanje odgovara", upitao je on na kraju.

