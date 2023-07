Miličević: SDS će tražiti povlačenje zakona kojim se kriminalizuje kleveta

BANJALUKA - Milan Miličević, predsjednik SDS-a, rekao je da izmjene Krivičnog zakona kojima se kriminalizuje kleveta ne treba da ide u proceduru, te da će ova stranka tražiti njegovo povlačenje.

"Da li će se to dogoditi ne mogu da tvrdim. Tražićemo da se povuče iz mnogo razloga, prije svega jer je neprimjeren slobodi mišljenja i govora i zaštite svakog pojedinca i novinarske profesije", rekao je Miličević.

On je rekao da u vrijeme kada imamo jako mnogo krupnih nacionalnih pitanja i najveću političku krizu, neko ko se sada bavi time i želi da spriječi ljude da slobodno govore i misle, da to govori da je to odluka autokratskog režima.

"Svu energiju treba da usmjerimo na zaštitu Republike Srpske, a ne na zaštitu interesa jednog čovjeka i jedne partije", rekao je Miličević.