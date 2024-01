Miličević: SDS ozbiljno razmišlja da predloži kandidata za gradonačelnika Banjaluke

BANJALUKA - Milan Miličević, predsjednik SDS-a, rekao je nakon sastanka sa delegacijom PDP-a, da opozicija mora napraviti potpunu analizu stanja i međusobnih odnosa u svim lokalnim zajednicama i da pokušaju da imaju zajedničke kandidate gdje god to bude moguće, ali nije isključio mogućnost da zbog dešavanja u Banjaluci, ova stranka takođe predloži kandidata za gradonačelnika.

"Želimo da u onim sredinama gdje stranke predlažu svoje kandidate, poput Banjaluke, i još nekih manjih lokalnih zajednica, pokušamo ići ka tome da vidimo kolike su šanse da imamo zajednički nastup. Tamo gdje imamo jednu kolonu uvijek je to bolje, a tamo gdje nemamo, treba prihvatiti da je to tako. Nikad nije bilo da sto odsto bude u svim zajednicama, jer su različiti odnosi na lokalnim nivoima, tamo su lokalne politike", kazao je Miličević.

Predsjednik SDS-a istakao je da će već u toku marta biti poznata imena većine kandidata za načelnike i gradonačelnike u Srpskoj, ispred opozicionih stranaka, te da će SDS dati najveći broj kandidata.

"Vjerovatno ćemo u toku marta imati kandidate za 99 odsto sredina, vjerovatno ih sada već pojedinačno i znamo u većini. SDS će imati najveći broj kandidata, u većini opština i gradova. Ali, gdje god procijenimo da zajednički opozicioni kandidat ima veliku šansu za pobjedu, taj kandidat uopšte ne mora biti iz SDS-a. Takvih mjesta već ima, a biće toga i ubuduće", naglasio je Miličević, koji se odmah nakon toga osvrnuo na Banjaluku.

"Ja nisam ranije govorio slučajno u prethodnom periodu, a o tome se govorilo i na sastanku Gradskog odbora u Banjaluci, da SDS ozbiljno razmišlja da imamo svog kandidata. Mnogi su razlozi za to", rekao je Miličević, dodajući da Predsjedništvo SDS-a neće spočitavati ono što odluče gradski ili opštinski odbori kada su u pitanju kandidature.

"Mi krećemo od zadovoljstva naših odbora jer je to naše biračko tijelo. Takođe, nećemo praviti ni nikakve zamjene, u smislu vi nas pustite tamo, a mi ćemo vas ovamo. Gdje god to postoji, tu se ne može očekivati uspjeh. Banjaluka u ovom momentu, koliko vidim, imaće sigurno dva opoziciona kandidata. Da li će biti i treći opozicioni iz SDS-a, tek ćemo vidjeti, ali mislim da to otvara put SNSD sa kojim i imamo političku borbu. Zato bi bilo bolje da napravimo zajednički stav", kazao je Miličević.

Na pitanje novinara - Da li to znači da je prvi kandidat opozicije iz PDP, a drugi Jelena Trivić, on je rekao da je za njih prvi kandidat za gradonačelnika Banjaluke iz SDS-a.

"Nama je prvi kandidat u ovom momentu iz SDS-a, iskreno vam kažem. Druga rangiranja ne bih da pravim, ali to je proces. Danas nije donesen nijedan zvaničan stav niti nijedna odluka za bilo koju drugu lokalnu zajednicu", poručio je lider SDS-a.

On je najavio i da će već sljedeće srijede održati sastanak sa predstavnicima Narodnog fronta, a nakon toga i sa Pokretom za pravdu i red.

